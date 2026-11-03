Θάνατος ποδοσφαιριστή: Συγκλονίζει η ανακοίνωση της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών - «Αφήνει κενό»

Τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ εξέφρασε η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE), με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την τραγική είδηση της απώλειας του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρρας, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η AFE στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά του ντε Μιγκέλ στην ποδοσφαιρική κοινότητα, καθώς ο εκλιπών ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια υπεράσπισης των δικαιωμάτων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και ολόκληρη η ευρύτερη οικογένεια της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE) εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, παίκτη της Τενερίφης και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Ο θάνατός του αφήνει ένα τεράστιο κενό σε όλους εμάς που μοιραστήκαμε μαζί του το πάθος για το ποδόσφαιρο, την αφοσίωσή του στην ποδοσφαιρική κοινότητα και το έργο του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων του επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της AFE και η ποδοσφαιρική κοινότητα εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του, καθώς και στους συμπαίκτες του στην Τενερίφη.

Σε αυτές τις στιγμές βαθιάς θλίψης, τους προσφέρουμε όλη μας την αγάπη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας».