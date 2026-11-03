Πλούσιο θέαμα περιλάμβανε το σημερινό Top-10 του NBA, με εντυπωσιακές φάσεις, ένα φοβερό windmill κάρφωμα και τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Όταν το πρόγραμμα του NBA περιλαμβάνει 15 αναμετρήσεις, το θέαμα δεν θα μπορούσε να λείπει από το καθιερωμένο Top-10 της ημέρας.

Η λίστα της βραδιάς με τις δέκα κορυφαίες φάσεις του «μαγικού κόσμου» είχε πραγματικά απ' όλα. Έντυπωσιακά καρφώματα, clutch σουτ, αλλά και μία απίστευτη τάπα πάνω στον Ζάιον Ουίλιαμσον.

Από τον Κέιντ Κάνινγκχαμ, που βρέθηκε στο Νο. 10, μέχρι τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή με μία εντυπωσιακή φάση, οι αστέρες του NBA πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ.