ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με δυνατά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Στην 4η αγωνιστική του Champions League η ΑΕΚ υποδέχεται την Τετάρτη, στις 19:45, στην Allwyn Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αμέτρητες αγορές προσφέρει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το μεγάλο αυτό παιχνίδι, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης

· Ο Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

· Ο Βινίσιους Ζούνιορ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & Over 3.5 γκολ

Στην 4η αγωνιστική του Europa League, την Τετάρτη, στις 17:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Ρεν και την Πέμπτη στις 22:00, ο ΟΦΗ παίζει στο Βουκουρέστι με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Στην 3η αγωνιστική του Conference League, την Πέμπτη, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης» *, «Στο Παρά 1» *, «Bet Builder Boost»* & «Bet Lock»*.

Ρεάλ-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας με «20 & Kάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 10η αγωνιστική. Την Τετάρτη, στις 21:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Μαδρίτη τη Ρεάλ και την Παρασκευή, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ