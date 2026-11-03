Μίκρυνε αντί να μεγαλώσει, ε coach;

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Άρης αλλάζει σελίδα και μια νέα διοίκηση (με πολλά ερωτηματικά) έρχεται στη χώρα μας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, για να προσπαθήσει να κάνει ξανά τον Άρη μεγάλο, άπαντες φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν πως στέκονται στο πλευρό αυτής της προσπάθειας.

Άλλωστε πολλάκις στο παρελθόν οι άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά το άθλημα είχαν τονίσει την ανάγκη του να υπάρξει και πάλι… ζωή στη μπασκετική Θεσσαλονίκη. Είχαν τονίσει την ανάγκη να αλλάξει επίπεδο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής. Οι δύο πρώτοι το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό και ακολουθεί και ο «Γηραιός» που μοιάζει να βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Ο μόνος που δείχνει να μη βρίσκεται, πλέον, στον σωστό δρόμο είναι ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με την πρώτη ευκαιρία έδειξε σε όλους γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι πραγματικά μεγάλη ομάδα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, δυστυχώς, να ζήσουν οι «κιτρινόμαυροι» και πάλι χρόνια δοξασμένα από τα ’80s και τα ΄90s.

Μπορεί να έγιναν πολύ καλές μεταγραφές, μπορεί να βρίσκεται στον πάγκο ένας εξαιρετικός προπονητής, μπορεί να έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, μπορεί να πέτυχε μια σπουδαία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα δεν έχει πετύχει απολύτως τίποτα. Ακόμα δεν έχει καταφέρει όχι να μπει σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, αλλά ούτε καν με τον παλιό του εαυτό. Και η αλήθεια είναι πως ότι προσπαθούσε να «χτίσει» το προηγούμενο διάστημα, το «γκρέμισε» μέσα σε λίγες ώρες.

Με τις επικοινωνιακές… γραφικότητες και αστειότητες της τίγρης που ξαφνικά ξύπνησε μετά από δεκαετίες χειμερίας και θερινής νάρκης και τρώει… τριφύλλια και πετάει τραπεζάκια στο βυθό, αλλά και τις αλητείες και χυδαιότητες του φερόμενου ως ιδιοκτήτη της ομάδας. Ενός ανθρώπου που μέχρι στιγμής έχει κάνει την εμφάνισή του μόνο στις φιέστες και χθες θύμισε κάτι από… Αλγκουαθίλ, με τις κατάπτυστες αναρτήσεις του.

Ο Παναθηναϊκός, κατά την ταπεινή μας άποψη θα έπρεπε να κινηθεί νομικά για όλα αυτά, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε πως δε θα το πράξει και εξήγησε και τους λόγους.

Το θέμα, όμως, αυτή τη στιγμή είναι άλλο. Ο Βασίλης Σπανούλης ως προπονητής του Άρη, αλλά και της Εθνικής Ελλάδας τι γνώμη έχει για όλα αυτά; Ρωτήθηκε γι αυτή την άθλια… κωμωδία; Η έστω εξέφρασε την αντίθεσή του σε εκείνους που σκέφτηκαν όλη αυτή την αστειότητα και το μόνο που κατάφεραν ήταν να αποδείξουν τα συμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τα δεκάδες χρόνια στέρησης; Ο Βασίλης Σπανούλης σαν προπονητής του Άρη, σαν μια τεράστια προσωπικότητα του Ελληνικού μπάσκετ και σαν προπονητής της Εθνικής ομάδας οφείλει να πάρει θέση. Ξεκάθαρα πράγματα…

Γιατί ίσως να είναι ο μόνος που να μπορεί να εξηγήσει στους ανθρώπους της ομάδας της οποίας ηγείται σε αγωνιστικό επίπεδο πως για να γίνεις μεγάλη ομάδα δεν αρκεί μια νίκη επί του σπουδαιότερου αντιπάλου. Δεν αρκεί μια καλή σεζόν. Δεν αρκεί ένας τίτλος. Πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά πως είσαι μεγάλη ομάδα και εντός, αλλά και εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών.

Και όλη η Ελλάδα κατάλαβε ότι ο Άρης είναι ακόμα πολύ πίσω…

ΥΓ1: Και για να μην παρεξηγηθούμε ουδείς υπαινίσσεται πως ο Βασίλης Σπανούλης έχει την παραμικρή ευθύνη για όλο αυτό το σκηνικό. Άλλωστε ο Έλληνας προπονητής αμέσως μετά την νίκη της ομάδας του μίλησε με τον απόλυτο σεβασμό για τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αλλά παράλληλα δεν παύει να είναι ο προπονητής του Άρη και της Εθνικής.

ΥΓ2: Όσα είπε χθες το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι θα πρέπει να τα άκουσαν πολλές φορές. Ξανά και ξανά… Άλλωστε να μπόρεσαν να κοιμηθούν αποκλείεται. Άρα είχαν όλο το βράδυ μπροστά τους να τα ακούν λέξη προς λέξη…