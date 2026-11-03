Η Acura NSX του Tony Stark βγαίνει στο σφυρί και κάθε fan της Marvel τη θέλει στο γκαράζ του

Για όσους έχουν συνδέσει τον Robert Downey Jr. με τον Tony Stark, η συγκεκριμένη Acura δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Την είδαμε στην πρώτη ταινία των Avengers το 2012, όταν ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος, εφευρέτης και Iron Man οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που νομίζαμε ότι ήταν custom made για τους λόγους της ταινίας, και τελικώς ήταν. Και, μεταξύ μας, δύσκολα θα μπορούσε να επιλέξει κάτι πιο ταιριαστό.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βασίζεται σε μια Acura NSX του 1991, αλλά η εμφάνισή του απέχει αρκετά από εκείνη του μοντέλου παραγωγής. Το αμάξωμα τροποποιήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας, αποκτώντας μια φουτουριστική σχεδίαση που ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική του Tony Stark.

Είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που συνδέονται άμεσα με έναν χαρακτήρα και την εποχή που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά superhero ταινιών.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας V6 κινητήρας 3,0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Σε μια εποχή που τα περισσότερα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων έχουν παραδοθεί στην ευκολία των αυτόματων κιβωτίων, η NSX του Stark διατηρεί μια πιο παραδοσιακή μηχανολογική προσέγγιση. Άλλωστε, ο Tony μπορεί να είχε στη διάθεσή του την πιο προηγμένη τεχνολογία στον κόσμο, αλλά ήξερε να εκτιμά και τα σωστά μηχανικά σύνολα.

Η λεπτομέρεια, ωστόσο, που κάνει τη συγκεκριμένη Acura πραγματικά ξεχωριστή βρίσκεται στο πίσω μέρος της. Η πινακίδα κυκλοφορίας γράφει «STARK 33», μια μικρή αλλά απολαυστική αναφορά στον ιδιοκτήτη της μέσα στην ταινία. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που μετατρέπουν ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο σε ένα αυθεντικό κομμάτι κινηματογραφικής ιστορίας.

Υπάρχει, βέβαια, μία σημαντική λεπτομέρεια για όποιον σκέφτεται να ανοίξει το πορτοφόλι του, καθώς η συγκεκριμένη NSX δεν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στους δρόμους, επομένως, ο νέος ιδιοκτήτης της θα πρέπει να αρκεστεί στην απόλαυση της κατοχής της, να τη φιλοξενήσει στη συλλογή του ή να τη χρησιμοποιήσει ως ένα εντυπωσιακό έκθεμα. Όχι ακριβώς το αυτοκίνητο που θα πάρεις για να πεταχτείς μέχρι το περίπτερο, αλλά δύσκολα θα παραπονιόσουν.

Αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι κάθε μέρα που έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον Tony Stark και την κινηματογραφική ιστορία των Avengers. Μπορεί να μην έχει τεχνητή νοημοσύνη ή τη δυνατότητα να πετάξει, αλλά έχει κάτι εξίσου πολύτιμο: χαρακτήρα, σπανιότητα και ένα μικρό κομμάτι από το σύμπαν της Marvel.

Και ας είμαστε ειλικρινείς, αν έχεις μια Acura με πινακίδα «STARK 33» στο γκαράζ σου, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις σε κανέναν γιατί δεν οδηγείς κάτι πιο πρακτικό.