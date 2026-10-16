Lotus Esprit: Ένα από τα λίγα αυτοκίνητα που δεν διέλυσε ο James Bond

Σε κάθε ταινία του James Bond μπορεί η αποστολή, η περιπέτεια ακόμα και ο James Bond ο ίδιος να αλλάζει ωστόσο λίγο-πολύ κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Όπως καλή ώρα τα ρολόγια Omega, τα gadgets που τον συνοδεύουν, το ντύσιμο στην πένα, οι ερωτικές περιπέτειες, το Vodka Martini Shaken Not Stirred και κυρίως μια Aston Martin για τις βόλτες του.

Ωστόσο όπως μας έδειξε η ιστορία, ο διάσημος πράκτορας τον οποίο μάλιστα και απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες στο Magenta TV, δεν χρησιμοποιούσε πάντα το αυτοκίνητο που έγινε συνώνυμό του με τα χρόνια αλλά επί εποχής Pierce Brosnan έδειξε μια μικρή προτίμηση στις BMW πριν επιστρέψει στις ρίζες του με τον Daniel Craig.

Για μία ωστόσο ταινία επί εποχής Roger Moore, ο Bond βρέθηκε στο τιμόνι της εικονικής Lotus Esprit, στο «The Spy Who Loved Me».

Πρόκειται για το αμάξι με το οποίο βρέθηκε στον πάτο της θάλασσας με την πανέμορφη Anya Amasova (Barbara Bach) αλλά χάρη στην μετατροπή του σε υποβρύχιο κατάφερε να αναδυθεί εκ νέου στην επιφάνεια, αφού πρώτα παίχτηκε μια μίνι ναυμαχία κάτω από το νερό.

Πώς πήρε τη θέση της Aston Martin

Όπως είναι λογικό, κάθε αυτοκινητοβιομηχανία που σέβεται τον εαυτό της θα ήθελε να δει ένα μοντέλο της σε μια ταινία του Bond ασχέτως, αν εκείνος έχει συνδεθεί με την Aston Martin. Ωστόσο όσο και να παρακαλούσαν οι διάφορες εταιρίες την παραγωγή για συμμετοχή στην ταινία, ένα βρετανικό brand είναι λογικό να έχει πάντα τον πρώτο λόγο ανεξαρτήτως αμαξώματος. Παρόλα αυτά εκείνη την εποχή η Lotus είχε την ευτυχία να έχει στην κορυφή του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, τον Don McLaughlin, ο οποίος σκαρφίστηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να κερδίσει τα βλέμματα της παραγωγής.

Σκέφτηκε πως αντί να κυνηγήσει εκείνος τους παραγωγούς, θα έπρεπε να κάνει εκείνους να τον κυνηγήσουν. Πώς το έκανε αυτό;

Ξέροντας ότι το design ήταν αρκετά πρωτότυπο για την εποχή, οδήγησε την τότε ακυκλοφόρητη Lotus Espirit Turbo Coupe, καλύπτοντας τo σήμα και ό,τι άλλο αποκάλυπτε την προέλευσή της και την πάρκαρε έξω από τα Pinewood Studios, το λεγόμενο «σπίτι του James Bond», στο Λονδίνο.

Μέσα σε λίγη ώρα άπειρος κόσμος είχε κυκλώσει το αμάξι, εκ των οποίων πολλοί συμμετείχαν στην παραγωγή του «The Spy Who Loved Me». Τότε ο McLaughlin πλησίασε, έβαλε τα κλειδιά στην μίζα και χωρίς να πει κουβέντα γκάζωσε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγες μέρες αργότερα, η περιέργεια ήταν αρκετή για να φέρει τους αθρώπους του franchise σε επαφή με την Lotus. Και κάπως έτσι μέχρι σήμερα η Espirit είναι το διάσημο αυτοκίνητο-υποβρύχιο, αλλά και το ένα εκ των δύο αμαξιών του 007 που την έχουν βγάλει καθαρή σε ταινία του (η άλλη είναι η BMW Z3 στο «Goldeneye»).