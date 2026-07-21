Το νέο Omega x Swatch MoonSwatch έγινε το πιο συλλεκτικό ρολόι του καλοκαιριού

Όταν η Omega και η Swatch ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους πριν από τέσσερα χρόνια, ενδεχομένως λίγοι να περίμεναν ότι το MoonSwatch θα εξελισσόταν σε ένα από τα σύγχρονα φαινόμενα στην ιστορία της ωρολογοποιίας. Ουρές έξω από καταστήματα, εξαντλημένα αποθέματα και μοντέλα που μεταπωλούνταν ακριβότερα από την αρχική τους τιμή απέδειξαν ότι η συνταγή πέτυχε.

Τώρα, λοιπόν, το αχτύπητο αυτό δίδυμο επιστρέφει με την πιο ενδιαφέρουσα έκδοσή του μέχρι σήμερα.

Χρυσός από το... παρελθόν

Το νέο Omega x Swatch Mission To The Moon 1969 δεν είναι απλώς ακόμα ένα MoonSwatch, αλλά μια συλλεκτική έκδοση που τιμά την 57η επέτειο της προσελήνωσης του Apollo 11, ενσωματώνοντας αυθεντικά κομμάτια ιστορίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της συνεργασίας, η Omega χρησιμοποιεί αυθεντικά εξαρτήματα από τη δεκαετία του 1960, τα οποία λιώνουν και μετατρέπονται στο ιδιόκτητο κράμα Moonshine Gold 18 καρατίων. Από το συγκεκριμένο υλικό για να καταλάβετε, κατασκευάζονται η κορόνα, οι δείκτες, τα pushers και λεπτομέρειες του καντράν, με το συνολικό βάρος του χρυσού να φτάνει τα 11 γραμμάρια.

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Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα αξεσουάρ που απλώς διαθέτει χρυσές λεπτομέρειες, αλλά πρόκειται για ένα κομμάτι που κουβαλά κυριολεκτικά υλικό από την εποχή που ο άνθρωπος πάτησε για πρώτη φορά στη Σελήνη. Και για τους λάτρεις της ωρολογοποιίας, τέτοιες λεπτομέρειες κάνουν όλη τη διαφορά.

Τιμή που όλοι θα θέλουν

Το έξυπνο είναι ότι η τιμή αυτή δεν βασίζεται στη σημερινή αξία του χρυσού, αλλά στην αξία που είχαν τα 11 γραμμάρια χρυσού στις 21 Ιουλίου του 1969, την ημέρα της ιστορικής προσελήνωσης. Για να μην ψάχνεσαι η τιμή ανέρχεται περίπου στα 530 ευρώ, καθώς η Swatch αποφάσισε να τιμολογήσει το ρολόι σαν να βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή του Apollo 11.

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Ο CEO της SwissWatchExpo, Eugene Tutunikov, χαρακτήρισε την κίνηση «ιδιοφυή», επισημαίνοντας ότι η αξία του χρυσού που περιέχει σήμερα ξεπερνά τα 850 ευρώ, δηλαδή σημαντικά περισσότερο από την τιμή πώλησης του ίδιου του ρολογιού.

Δεν είναι συχνό φαινόμενο να αγοράζεις ένα συλλεκτικό ρολόι, γνωρίζοντας ότι μόνο το πολύτιμο μέταλλο που περιέχει αξίζει περισσότερο.

Το MoonSwatch φαινόμενο συνεχίζεται

Παρότι οι περισσότερες εκδόσεις της σειράς ξεκινούν από περίπου 260 ευρώ, αρκετά μοντέλα του MoonSwatch πωλούνται σήμερα second hand από 350 έως και πάνω από 700 ευρώ, ανάλογα με το πόσο σπάνια είναι η διαθεσιμότητά τους.

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Αν πιστεύεις ότι αρκεί να πας σε ένα κατάστημα Swatch, μάλλον θα απογοητευτείς καθώς η εταιρεία επέλεξε ξανά μια διαδικασία περιορισμένης διάθεσης και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια θα επιλεγούν μόλις 1.969 άτομα, αριθμός που παραπέμπει φυσικά στο έτος της αποστολής Apollo 11.

Μόνο όσοι επιλεγούν θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αγοράσουν το ρολόι από φυσικό κατάστημα. Για περισσότερα, λοιπόν, μπες στο link εδώ και τσέκαρε τι παίζει.