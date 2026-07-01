Δύο συλλεκτικά Breitling για όσους δεν φοβούνται να ξεχωρίζουν

Οι Αμερικανοί έχουν έναν μοναδικό τρόπο να γιορτάζουν τις μεγάλες επετείους τους καθώς όλα πρέπει να είναι μεγαλύτερα, πιο εντυπωσιακά και, φυσικά, ντυμένα στα χρώματα της σημαίας. Αν λοιπόν είσαι από εκείνους που δεν λένε ποτέ «όχι» σε λίγη αμερικανιά η νέα συλλογή America250 Avenger της Breitling μάλλον έχει σχεδιαστεί για σένα. Ειδικά όταν αυτή συνοδεύεται από ένα ελβετικό ρολόι υψηλής ωρολογοποιίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, η ελβετική εταιρεία παρουσίασε δύο συλλεκτικές εκδόσεις της δημοφιλούς σειράς Avenger, αποτίοντας φόρο τιμής στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πιο... πατριωτικό τρόπο.

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Κόκκινο, λευκό και μπλε κυριαρχούν στον σχεδιασμό, δημιουργώντας δύο ρολόγια που δύσκολα περνούν απαρατήρητα.

Το επιθετικό B01 Night Mission

Το πρώτο είναι το Avenger B01 Night Mission Chronograph, ένα χρονόμετρο που συνδυάζει την αεροπορική φιλοσοφία της Breitling με πιο επιθετική αισθητική. Διαθέτει μπλε καντράν, κόκκινες λεπτομέρειες, λουράκι με κόκκινες ραφές και λειτουργία χρονογράφου, ενώ η κάσα του συνοδεύεται από χαρακτικό με την ιστορική Liberty Bell και τη φράση "Proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof".

Η παραγωγή του περιορίζεται σε μόλις 50 κομμάτια, ένα δηλαδή για κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, με τιμή που αγγίζει τα 9.700 δολάρια. Για όσους αγαπούν τις λεπτομέρειες, η στεφάνη από τιτάνιο φέρει χαραγμένα 50 αστέρια, καθώς και την ένδειξη "One of 50", δίπλα στο επίσημο λογότυπο του America250.

Το…military Automatic America

Η δεύτερη πρόταση είναι το Avenger Automatic America250, το οποίο κινείται σε πιο στρατιωτική αισθητική, διατηρώντας το ίδιο μπλε καντράν και τις χαρακτηριστικές κόκκινες πινελιές. Η παραγωγή του περιορίζεται στα 250 κομμάτια, ενώ η τιμή του ξεκινά από τα 5.100 δολάρια, αποτελώντας την πιο προσιτή είσοδο στη συλλογή.

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Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί οίκοι ωρολογοποιίας έχουν επιλέξει να τιμήσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως η Breitling είναι η μοναδική που συνεργάστηκε επίσημα με τον οργανισμό America250, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη συλλεκτική αξία στη συγκεκριμένη σειρά.

Είναι μια συλλογή που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Ίσως γιατί συνδυάζει την ελβετική τεχνογνωσία με την αμερικανική υπερβολή σε ιδανικές δόσεις. Και, μεταξύ μας, αν πρόκειται να φορέσεις λίγη... Stars and Stripes στον καρπό σου, τουλάχιστον ας γράφει Breitling στο καντράν.