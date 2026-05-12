Smartwatches: Τελικά αξίζουν ή είναι απλώς lifestyle κόσμημα;

Κάποτε το ρολόι ήταν εργαλείο, ένα αξεσουάρ με κύρος. Μετρούσε τον χρόνο, τίποτα περισσότερο, πέρα από το να είναι η εντυπωσιακή προέκταση του καρπού. Η τέλεια κλασική πινελιά που έκανε την κίνηση του καρπού πιο κουλ από αυτό που θα περίμενε κανείς να είναι.

A man tries a Samsung Galaxy Gear, right, next to his regular watch after the presentation in Berlin, Germany, Wednesday, Sept. 4, 2013.

Στο σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στον καρπό σου μπορεί να βρίσκεται ένας μικρός υπολογιστής που μετράει βήματα, παλμούς, ύπνο, στρες, ειδοποιήσεις, ακόμα και το πόσο καλά αναπνέεις, ή να σου στέλνει και μηνύματα ότι πρέπει να… κοιταχτείς. Με λίγα λόγια, ένας personal assistant της καθημερινότητας, που έχει εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από ένα απλό αξεσουάρ, ή αλλιώς το ακριβό αντρικό κόσμημα.

Το ερώτημα όμως παραμένει απλό: αξίζει πραγματικά ένα smartwatch να βρίσκεται στον καρπό μας ή απλώς φοράμε άλλο ένα ακριβό gadget για το στυλ;

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση

Εδώ που τα λέμε, ένα smartwatch είναι undeniably cool. Δένει με το outfit, δείχνει ότι «είσαι μέσα στα πράγματα» και προσθέτει αυτό το tech-forward vibe που κάθε σύγχρονος άντρας εκτιμά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει σχεδόν default αξεσουάρ, δίπλα σε sneakers και wireless earbuds, συνδέεται με το κινητό σου τηλέφωνο και σε βοηθάει μέσα στη μέρα σε πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο εμφάνιση.

Για τον άντρα που θέλει να έχει έλεγχο της καθημερινότητάς του, το smartwatch είναι εργαλείο πειθαρχίας. Είναι αυτό το μικρό reminder στον καρπό ότι έχεις καθίσει πολλές ώρες. Ότι ο ύπνος σου δεν ήταν ποιοτικός ή ότι η προπόνηση μπορεί ή πρέπει να ανέβει επίπεδο. Δεν σε μεταμορφώνει από μόνο του, αλλά σου δίνει δεδομένα που υπό νορμάλ συνθήκες δεν είχες ιδέα ότι υπήρχαν. Και τα δεδομένα, αν τα χρησιμοποιήσεις σωστά, είναι δύναμη. O χρυσός Ολυμπιονίκης, Sir Mo Farah, ξέρει.

Ναι μεν, αλλά…

Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει και μια μεγάλη παγίδα. Να αρχίσεις να ζεις μέσα από metrics. Να μετράς τα πάντα και τελικά να χάνεις το ένστικτο. Να μην πας για τρέξιμο επειδή «δεν έπιασες recovery score», να αγχώνεσαι για αριθμούς που μέχρι χθες δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν. Να απελπίζεσαι που δεν ξεπέρασες τα 10 χιλιάδες βήματα και χάλασες το σερί σου ή απλά δεν έκαψες όσες θερμίδες έκαψαν οι φίλοι σου. Εκεί το smartwatch παύει να είναι εργαλείο και γίνεται βάρος.

Οπότε, αξίζει;

Αν είσαι ο τύπος που θέλει να βελτιώνεται, να οργανώνεται και να έχει μια εικόνα του σώματος και της ημέρας του, τότε ναι, αξίζει και με το παραπάνω και εννοείται πως υπάρχουν πολλά μοντέλα που δεν δείχνουν σαν τα ηλεκτρονικά, αλλά φέρνουν και σε premium κατηγορίες, όπως για παράδειγμα τα μοντέλα της HUAWEI. Αν όμως ψάχνεις απλώς κάτι να συμπληρώνει το look σου, τότε ίσως ένα καλό αναλογικό ρολόι να λέει περισσότερα για σένα.

A Huawei watch is displayed during Mobile World Congress wireless show in Barcelona, Spain, Tuesday, Feb. 23, 2016.

Στο τέλος της ημέρας, το smartwatch δεν είναι ούτε επανάσταση, ούτε και πυρηνική φυσική. Οι λάτρεις του κλασικού θα τα απεχθάνονται, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα όταν έρχεται κάτι νέο για να αντικαταστήσει το vintage. Haters gonna hate, που λέμε και στο χωριό μας.