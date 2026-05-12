Ηρακλής: Πώς έγινε η ανατροπή με Ματσάρι και την οριστική συμφωνία

Οριστική φαίνεται πως είναι πλέον η συμφωνία ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Βάλτερ Ματσάρι, με την «κυανόλευκη» ΠΑΕ να δείχνει έμπρακτα στον Ιταλό τεχνικό την έντονη επιθυμία της για συνεργασία.

Οι άνθρωποι του συλλόγου κινήθηκαν αθόρυβα το τελευταίο διάστημα, συνεχίζοντας τις επαφές με τον πολύπειρο προπονητή και καταφέρνοντας τελικά να αποσπάσουν τη θετική του απάντηση, ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος τεχνικός είχε βρεθεί πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ομάδας στη Μίκρα και το Καυτανζόγλειο, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για το πλάνο και το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε.

Αν και τότε δεν υπήρξε οριστική συμφωνία και ο Ματσάρι αποχώρησε από την Ελλάδα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες.

Η διοίκηση του Ηρακλή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να πείσει τον Ιταλό προπονητή πως αποτελεί τον ιδανικό άνθρωπο για να οδηγήσει τη νέα προσπάθεια της ομάδας, δείχνοντάς του την πρόθεση να χτίσουν μαζί τον σύλλογο της επόμενης ημέρας.

Η επιμονή των «κυανόλευκων» φαίνεται πως απέδωσε καρπούς, με τη συμφωνία να θεωρείται πλέον δεδομένη και να απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για τις υπογραφές.

Το γεγονός ότι ο Βάλτερ Ματσάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ενισχύει ακόμη περισσότερο το σενάριο της οριστικής συμφωνίας.

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός διαθέτει μακρά πορεία στο κορυφαίο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου, έχοντας καθίσει στον πάγκο ιστορικών συλλόγων της Serie A.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με τον Ηρακλή να δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε ένα δυναμικό restart ενόψει της νέας σεζόν.