NBA: Χρειάζεται χρόνο ο ΛεΜπρόν - Οι σκέψεις για το μέλλον του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωσε πως θα χρειαστεί χρόνο για να αποφασίσει το επόμενο βήμα της καριέρας του μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς από τους Θάντερ στα playoffs του NBA.

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Λε<πρόν Τζέιμς μετά τον αποκλεισμό των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας του NBA.

Οι Θάντερ επικράτησαν με 115-110, ολοκληρώνοντας τη σειρά με 4-0 και βάζοντας τέλος στην 23η σεζόν του ΛεΜπρόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο 41χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το μέλλον του και το ενδεχόμενο αποχώρησης, παραμονής ή αλλαγής ομάδας.

«Δεν ξέρω. Ο αποκλεισμός είναι ακόμη πολύ πρόσφατος. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Θα κάνω ένα βήμα πίσω, θα μιλήσω με την οικογένειά μου, θα αξιολογήσω την κατάσταση και όταν έρθει η ώρα θα μάθετε ποια θα είναι η απόφασή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA υπογράμμισε πως συνεχίζει να αγαπά το μπάσκετ, τονίζοντας ότι μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο έχουν η καθημερινότητα και η διαδικασία της δουλειάς.

«Εξακολουθώ να αγαπώ το μπάσκετ. Η διαδικασία, η προπόνηση, είναι πιο σημαντικές από το αποτέλεσμα. Τι έχω να κερδίσω πλέον από έναν ακόμη τίτλο;», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αποτυχημένη τη φετινή πορεία των Λέικερς, παρά τον αποκλεισμό στα playoffs.

«Τα έδωσα όλα στο παρκέ. Έλεγξα όσα μπορούσα να ελέγξω. Μπορώ να φύγω από το γήπεδο γνωρίζοντας ότι ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που έπρεπε να κάνω, ακόμη κι αν μισώ να χάνω. Προσπάθησα να καθοδηγήσω τα παιδιά. Αποτύχαμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ αποτυχημένη τη φετινή σεζόν», τόνισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

