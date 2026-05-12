NBA Playoffs: Έβγαλαν… σκούπα στους Λέικερς οι Θάντερ και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης

Οι Θάντερ πέρασαν νικηφόρα από το Λος Άντζελες 115-110 απέναντι στους Λέικερς, έκαναν το 4-0 στη σειρά και εξασφάλισαν θέση στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Οι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς της Δύσης, επικρατώντας με 115-110 των Λέικερς στο Λος Άντζελες και ολοκληρώνοντας τη σειρά με «σκούπα» (4-0).

Η ομάδα της Οκλαχόμα βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τους τελικούς του ΝΒΑ και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Σπερς - Τίμπεργουλβς, όπου η σειρά βρίσκεται στο 2-2.

Οι Λέικερς παρουσιάστηκαν πιο ανταγωνιστικοί από κάθε άλλο παιχνίδι της σειράς, παρά την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Μάλιστα, 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος πήραν προβάδισμα με 110-109 χάρη σε γκολ-φάουλ του Μάρκους Σμαρτ.

Η απάντηση των Θάντερ ήταν άμεση, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να πετυχαίνει καθοριστικό καλάθι, ενώ στη συνέχεια οι Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών και πανηγύρισαν την πρόκριση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ με 35 πόντους και 8 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Έιτζεϊ Μίτσελ με 28 πόντους.

Για τους Λέικερς, ο Όστιν Ριβς είχε 28 πόντους αλλά και 8 λάθη, ο Ρουί Χατσιμούρα πρόσθεσε 25 πόντους, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ στα 41 του χρόνια.

