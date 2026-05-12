Ολυμπιακός: Συνάντηση κορυφής Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ - Κρίνεται η επόμενη μέρα

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε τη μάχη του φετινού πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ωστόσο απομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές στα playoffs, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι όποιες εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας αναμένεται να δρομολογηθούν από την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες έβαλαν τέλος στα σενάρια που συνέδεαν τον σύλλογο με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, διαψεύδοντας τις φήμες περί επαφών με τον Ουκρανό τεχνικό. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συναντηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού.

Οι δύο πλευρές διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και στη συνάντηση αναμένεται να γίνει απολογισμός της σεζόν, καταγραφή των λαθών που έγιναν, αλλά και συζήτηση για τον σχεδιασμό που θα επιτρέψει στην ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή, δεν τίθεται θέμα παραμονής του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί δημόσια στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Άλλωστε, πριν από λίγες εβδομάδες ανανέωσε το συμβόλαιό του και για τη νέα σεζόν.