· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Συνάντηση κορυφής Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ - Κρίνεται η επόμενη μέρα

Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό μεταφέρονται μετά το τέλος των playoffs, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συζητούν για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Ολυμπιακός: Συνάντηση κορυφής Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ - Κρίνεται η επόμενη μέρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε τη μάχη του φετινού πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ωστόσο απομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές στα playoffs, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι όποιες εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας αναμένεται να δρομολογηθούν από την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες έβαλαν τέλος στα σενάρια που συνέδεαν τον σύλλογο με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, διαψεύδοντας τις φήμες περί επαφών με τον Ουκρανό τεχνικό. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συναντηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού.

Οι δύο πλευρές διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και στη συνάντηση αναμένεται να γίνει απολογισμός της σεζόν, καταγραφή των λαθών που έγιναν, αλλά και συζήτηση για τον σχεδιασμό που θα επιτρέψει στην ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή, δεν τίθεται θέμα παραμονής του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί δημόσια στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Άλλωστε, πριν από λίγες εβδομάδες ανανέωσε το συμβόλαιό του και για τη νέα σεζόν.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:26 ONSPORTS

Ανατροπή με Ματσάρι στον Ηρακλή

10:24 MUNDOBASKET

Σλοβενία: Χωρίς Ντόντσιτς στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ - Οι λόγοι

10:11 EUROLEAGUE

Μήνυμα ελήφθη: Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους

10:07 NBA

Λος Άντζελες Κλίπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 110-115 - Τα highlights του αγώνα

09:56 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση Γιαννακόπουλου σε Ναν - «Δεν… μπλέκεις μαζί του»

09:51 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Συνάντηση κορυφής Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ - Κρίνεται η επόμενη μέρα

09:38 SUPER LEAGUE

Super League: «Τελικός» παραμονής στην Τρίπολη για Αστέρα και Πανσερραϊκό

09:36 NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 112-103 - Τα highlights του αγώνα

09:21 NBA

NBA Playoffs: Έβγαλαν… σκούπα στους Λέικερς οι Θάντερ και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης

09:06 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (12/05) - «Απογειώνονται»

08:48 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκάθαρο μήνυμα Γιαννακόπουλου - «Αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final 4 από TV;»

08:39 NBA

NBA Playoffs: «Ζωντανοί» οι Καβαλίερς - Στα ίσια (2-2) η σειρά με Πίστονς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας