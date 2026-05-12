Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση Γιαννακόπουλου σε Ναν - «Δεν… μπλέκεις μαζί του»

Νέα δημόσια στήριξη προς τον Κέντρικ Ναν εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λίγες ώρες πριν από το καθοριστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια στην Ισπανία.

Η περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ έχει βρεθεί στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της σειράς των playoffs, καθώς ο Ναν έχει πάρει ελάχιστα φάουλ στα τελευταία παιχνίδια, μετρώντας συνολικά μόλις πέντε εκτελεσμένες βολές απέναντι στη Βαλένθια.

Νωρίτερα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ είχε εκφράσει εκ νέου τη στήριξή του προς την ομάδα, ενόψει του αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Κλείστε τα αυτιά σας και χαλαρώστε τα σορτσάκια σας. Ακόμη κι αν πετάνε σκ@τ@ στον ανεμιστήρα, αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από σκ@τ@ και ανεμιστήρες, ούτε από οποιαδήποτε άλλα εμπόδια γιατί δεν… μπλέκεις μαζί του».