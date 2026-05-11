Χωρίς Σλούκα ο Παναθηναϊκός πριν το Game 5 με τη Βαλένθια
Με μία μόνο απουσία συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του Game 5 με τη Βαλένθια στη Roig Arena.
Ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Δευτέρας (11/5) για τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Κώστα Σλούκα να είναι η μοναδική απουσία για τον Εργκίν Αταμάν.
Ο αρχηγός συνεχίζει την αποθεραπεία του για να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
Το πρωί της Τρίτης (11/5) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κάνει άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα και κατόπιν θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια.