Χωρίς Σλούκα ο Παναθηναϊκός πριν το Game 5 με τη Βαλένθια

Ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Δευτέρας (11/5) για τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Κώστα Σλούκα να είναι η μοναδική απουσία για τον Εργκίν Αταμάν.

Ο αρχηγός συνεχίζει την αποθεραπεία του για να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.

Το πρωί της Τρίτης (11/5) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κάνει άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα και κατόπιν θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια.