Άρης: Αμφίβολοι οι Πέρεθ και Φαμπιάνο ενόψει Βόλου

Την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο ξεκίνησε ο Άρης, με τους Φαμπιάνο και Κάρλεζ Πέρεθ να ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις, με τη συμμετοχή τους να κρίνεταιι τελευταία στιγμή.

 

Στραμμένο στο παιχνίδι κόντρα στο Βόλο είναι το βλέμμα στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να στοχεύουν στη νίκη και στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα playoffs 5-8 της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε τους Φαμπιάνο και Πέρεθ να αποκομίζουν τραυματισμό στο παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης», με τη συμμετοχή των δύο παικτών για τη μάχη κόντρα στο Βόλο να κρίνεται αμφίβολη.

Αναλυτικά η ενημέρωση των «κιτρινόμαυρων»:

«Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game, παιχνίδια σε μικρούς χώρους και τελειώματα φάσεων για το δεύτερο γκρουπ.

Η κατάσταση των Κάρλες Πέρεθ και Φαμπιάνο Λέισμαν, οι οποίοι αποκόμισαν «σουβενίρ» από τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Ο.Φ.Η. (χτύπημα στο πόδι), θα επανεκτιμηθεί πριν από την αυριανή προπόνηση.

Αύριο, Τρίτη, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι με τον Βόλο Ν.Π.Σ. στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (13/05, 17:00), στο πλαίσιο της 5ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. "

