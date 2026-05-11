· Ισπανία

Ανακούφιση για Νίκο Γουίλιαμς: Προλαβαίνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα γλύτωσε ο Νίκο Γουίλιαμς, με τον Ισπανό εξτρέμ να μένει περίπου τρεις εβδομάδες εκτός και να προλαβαίνει το επερχόμενο Μουντιάλ.

Ανακούφιση στην εθνική Ισπανίας, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο Νίκο Γουίλιαμς να δείχνουν πως προλαβαίνει το Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο διεθνής εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι της Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Βαλένθια για τη La Liga, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε στερήσει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο 24χρονος επιθετικός «γλίτωσε», αποκομίζοντας θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που θα τον κρατήσει μεν εκτός για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο την παρουσία του ταλαντούχου εξτρέμ στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Γουίλιαμς αναμένεται να μείνει περίπου τρεις εβδομάδες.

