Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για εισιτήρια του Final Four

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια του Final Four στο «Telekom Center Athens». 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης πως η ζήτηση για τα εισιτήρια του Final Four στο Telekom Center ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final 4.

Συνολικά κατατέθηκαν 6.387 αιτήσεις επί συνόλου 7.500 κατόχων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής και ξεπερνά κάθε προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία για Final Four.

Τις επόμενες ημέρες και κατόπιν οριστικοποίησης του συνολικού αριθμού καθώς και των κατηγοριών των εισιτηρίων που θα διατεθούν από τη EuroLeague, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αγορά εισιτηρίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη συνεχή και δυναμική στήριξή του».

