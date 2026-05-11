· Βοσνία

Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ

Η πρώτη ομάδα που ανακοινώνει αποστολή για το επερχόμενο Μουντιάλ έγινε η Βοσνία, με τον Έντιν Τζέκο να ξεχωρίζει στις κλήσεις του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ.

Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μόλις 32 ημέρες απέμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου να διεξάγεται για φέτος στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Βοσνία έφτασε στα τελικά του Μουντιάλ για δεύτερη φορά και έγινε η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα απαρτίζουν την ομάδα του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ.

Σε αυτές δεσπόζει το όνομα του 40χρονου Έντιν Τζέκο, στην πιθανότατα τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της εθνικής.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες:

Νίκολα Βασίλ (Ζανκτ Πάουλι), Μάρτιν Ζλόμισλιτς (Ριέκα), Οσμάν Χατζίκιτς (Σλάβεν Μπελούπο).

Αμυντικοί:

Σέαντ Κολάσινατς (Αταλάντα), Αμάρ Ντέντιτς (Μπενφίκα), Νιχάντ Μουγιάκιτς (Γκαζιαντέπ), Νίκολα Κάτιτς (Σάλκε), Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς (Σασουόλο), Στιέπαν Ράντελιτς (Ριέκα), Νιντάλ Τσέλικ (Λανς), Ντένις Χατζικαντούνιτς (Σαμπντόρια)

Μέσοι:

Αμίρ Χατζιαχμέτοβιτς (Xαλ), Ιβάν Σούνιτς (Πάφος), Ιβάν Μπάσιτς (Αστάνα), Ντένις Μπούρνιτς (Καρλσρούη), Έρμιν Μάχμιτς (Σλόβαν Λίμπερετς), Μπένιαμιν Ταχίροβιτς (Μπρόντμπι), Αμάρ Μέμιτς (Βικτόρια Πλζεν), Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ), Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς (Αϊντχόφεν)

Επιθετικοί:

Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη), Γιόβο Λούκιτς (Κλουζ), Σαμέντ Μπαζντάρ (Γιαγκελόνια), Χάρις Ταμπάκοβιτς (Γκλάντμαχ), Έντιν Τζέκο (Σάλκε)

Προπονητής: Σεργκέι Μπάρμπαρεζ

COMMENTS
LATEST NEWS
20:45 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»

20:22 MUNDIAL

Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ

19:51 MUNDIAL

Αργεντινή: Ανακοίνωσε τη λίστα της προεπιλογής για το Μουντιάλ 2026 - Ποιο μεγάλο όνομα έμεινε εκτός

19:51 NBA

Σαράνια: «Ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς»

19:46 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια να έχει κόσμο με ΠΑΟΚ - Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν κροτίδες

19:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τέλος… ο Ρεμπρόφ - Τι ισχύει με τον Ουκρανό

19:24 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για εισιτήρια του Final Four

19:01 EUROLEAGUE

Τάρλατς: Αποχωρεί από τη Μπάγερν Μονάχου

18:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακούφιση για Νίκο Γουίλιαμς: Προλαβαίνει το Μουντιάλ

18:31 SUPER LEAGUE

Άρης: Αμφίβολοι οι Πέρεθ και Φαμπιάνο ενόψει Βόλου

18:22 GREEK BASKET LEAGUE

Βεζυρτζής: «Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα στον ΠΑΟΚ»

18:19 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Ξεχωριστός σύλλογος η ΑΕΚ - Θέλουμε να αγωνιστούμε στο Champions League»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας