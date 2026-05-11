Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ

Μόλις 32 ημέρες απέμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου να διεξάγεται για φέτος στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Βοσνία έφτασε στα τελικά του Μουντιάλ για δεύτερη φορά και έγινε η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα απαρτίζουν την ομάδα του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ.

Σε αυτές δεσπόζει το όνομα του 40χρονου Έντιν Τζέκο, στην πιθανότατα τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της εθνικής.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες:

Νίκολα Βασίλ (Ζανκτ Πάουλι), Μάρτιν Ζλόμισλιτς (Ριέκα), Οσμάν Χατζίκιτς (Σλάβεν Μπελούπο).

Αμυντικοί:

Σέαντ Κολάσινατς (Αταλάντα), Αμάρ Ντέντιτς (Μπενφίκα), Νιχάντ Μουγιάκιτς (Γκαζιαντέπ), Νίκολα Κάτιτς (Σάλκε), Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς (Σασουόλο), Στιέπαν Ράντελιτς (Ριέκα), Νιντάλ Τσέλικ (Λανς), Ντένις Χατζικαντούνιτς (Σαμπντόρια)

Μέσοι:

Αμίρ Χατζιαχμέτοβιτς (Xαλ), Ιβάν Σούνιτς (Πάφος), Ιβάν Μπάσιτς (Αστάνα), Ντένις Μπούρνιτς (Καρλσρούη), Έρμιν Μάχμιτς (Σλόβαν Λίμπερετς), Μπένιαμιν Ταχίροβιτς (Μπρόντμπι), Αμάρ Μέμιτς (Βικτόρια Πλζεν), Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ), Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς (Αϊντχόφεν)

Επιθετικοί:

Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη), Γιόβο Λούκιτς (Κλουζ), Σαμέντ Μπαζντάρ (Γιαγκελόνια), Χάρις Ταμπάκοβιτς (Γκλάντμαχ), Έντιν Τζέκο (Σάλκε)

Προπονητής: Σεργκέι Μπάρμπαρεζ