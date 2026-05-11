· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Γιακουμάκη και Σάντσες για ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε ρυθμούς ΑΕΚ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης των playoffs στην Τούμπα για τη μάχη της δεύτερης θέσης.

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Γιακουμάκη και Σάντσες για ΑΕΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο ημέρες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για τα playoffs της Super League, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε τη Δευτέρα (11/05) στις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ την Τετάρτη (13/05) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη μάχη της δεύτερης θέσης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου καταστρώνει ήδη τα πλάνα του για την αναμέτρηση.

Όσοι αγωνίστηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης με δουλειά στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δίτερμα.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης και Χόρχε Σάντσες συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν ακολούθησαν θεραπεία.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (12/05) στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:07 OPINION

Δεν χρειάζεται να ακολουθείς χνάρια, αρκεί να φτιάξεις το δικό σου σωστό δρόμο

21:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Φιέστα τίτλου στους δρόμους της Βαρκελώνης - Με τσιγάρο στο χέρι ο Σέζνι

21:30 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Γιακουμάκη και Σάντσες για ΑΕΚ

21:28 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Η Ρέιντζερς επανέρχεται για τον Τζέιμς Πένραϊς

21:07 EUROLEAGUE

Euroleague: Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν πάρει εισιτήρια για το Final Four του «T-Center Athens»

20:45 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»

20:22 MUNDIAL

Βοσνία: Ανακοίνωσε αποστολή για το Μουντιάλ

19:51 MUNDIAL

Αργεντινή: Ανακοίνωσε τη λίστα της προεπιλογής για το Μουντιάλ 2026 - Ποιο μεγάλο όνομα έμεινε εκτός

19:51 NBA

Σαράνια: «Ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς»

19:46 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια να έχει κόσμο με ΠΑΟΚ - Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν κροτίδες

19:46 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τέλος… ο Ρεμπρόφ - Τι ισχύει με τον Ουκρανό

19:24 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για εισιτήρια του Final Four

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας