ΠΑΟΚ: Επιστροφή Γιακουμάκη και Σάντσες για ΑΕΚ

Δύο ημέρες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για τα playoffs της Super League, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε τη Δευτέρα (11/05) στις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ την Τετάρτη (13/05) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη μάχη της δεύτερης θέσης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου καταστρώνει ήδη τα πλάνα του για την αναμέτρηση.

Όσοι αγωνίστηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης με δουλειά στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δίτερμα.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης και Χόρχε Σάντσες συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν ακολούθησαν θεραπεία.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (12/05) στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία.