Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (13/5, 19:30), αναφερόμενος στην απώλεια του τίτλου, τον στόχο της δεύτερης θέσης, αλλά και στην κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού:

Για το πρωτάθλημα που χάθηκε: «Πέρσι, στην κανονική διάρκεια της σεζόν, η εικόνα ήταν αρκετά παρόμοια με τη φετινή για τον Ολυμπιακό. Είχαμε σχεδόν τους ίδιους βαθμούς και ανάλογα αποτελέσματα. Η διαφορά ήταν ότι στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας η ΑΕΚ πήρε τη νίκη και μπήκε στα πλέι οφ με μικρό προβάδισμα, ενώ εμείς φέραμε ισοπαλία και χάσαμε αυτό το πλεονέκτημα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πέρσι υπέρ μας, καθώς εμείς είχαμε μπει στα πλέι οφ με προβάδισμα. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ πήρε τα αποτελέσματα που χρειαζόταν, ενώ εμείς όχι. Ουσιαστικά, φέτος εκείνοι έκαναν ό,τι κάναμε εμείς την περασμένη σεζόν».

Για τον στόχο της δεύτερης θέσης: «Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε πίσω μας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Τετάρτης, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Πρέπει να παρουσιαστούμε δυνατοί γιατί το τελευταίο αποτέλεσμα μας στεναχώρησε πολύ. Δεν είμαστε ομάδα που έχει μάθει να μένει εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος πριν το τέλος, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός στόχος. Θα είναι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο να εξασφαλίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετοχή στο Champions League».

Για τις χαμένες ευκαιρίες: «Δεν μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα, γιατί το δύσκολο στο ποδόσφαιρο είναι να δημιουργείς ευκαιρίες. Μια ομάδα που δεν φτιάχνει φάσεις είναι αυτή που σε ανησυχεί. Εμείς, όμως, στα περισσότερα παιχνίδια και ειδικά στα πλέι οφ δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, συνήθως περισσότερες από τον αντίπαλο. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ψυχραιμία και συγκέντρωση. Είναι κάτι που διορθώνεται σε πνευματικό επίπεδο, γιατί οι ευκαιρίες υπάρχουν και πρέπει να μετατρέπονται σε γκολ».

Για την κατάσταση του Ποντένσε: «Ο Ποντένσε θα παρακολουθείται για τις επόμενες 48 ώρες και δεν μπορεί να προπονηθεί, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί την Τετάρτη. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος για την Κυριακή ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι».