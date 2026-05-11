Σαράνια: «Ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς»

Σε αποκαλύψεις για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς προχώρησε ο γνωστός ρεπόρτερ του «ESPN» Σάμς Σαράνια.

Σε αλλαγή κατεύθυνσης οδεύουν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς σύμφωνα με πηγές από το ESPN, οι ιθύνοντες της ομάδας είναι πλέον ανοιχτή σε προτάσεις για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έξι εβδομάδες πριν από το draft, με τη διοίκηση της ομάδας να αναμένει αρκετά πακέτα ανταλλαγγών για τον Έλληνα σούπερσταρ.

Το front office των «Ελαφιών» διατηρεί ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων, ζητώντας ως αντάλλαγμα είτε νεαρά εξελίξιμα ταλέντα είτε έναν μελλοντικά picks στα επόμενα draft.

Οι πρώτες συζητήσεις για την παραχώρηση του Αντετοκούνμπο είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο το τοπίο δείχνει να καθαρίζει, με τον συνιδιοκτήτη της ομάδας, Jimmy Haslam, να δηλώνει δημόσια πως η οριστική απόφαση για το μέλλον του πρώην MVP θα ληφθεί πριν από τις 23 Ιουνίου.

Ο ίδιος φαίνεται να εμμένει στη στάση του ότι ο κύκλος του στο Μιλγουόκι έχει κλείσει, ενώ η διοίκηση ξεκαθαρίζει πως υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι: είτε η υπογραφή ενός νέου μέγιστου συμβολαίου (max extension) είτε η ανταλλαγή του σε άλλη ομάδα.

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοιχτοί σε τηλεφωνικές επαφές και προσφορές για τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο, εν όψει του NBA Draft Combine, με περισσότερες από έξι εβδομάδες να απομένουν μέχρι το Draft», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαράνια.

