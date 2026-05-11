Νίκολιτς: «Ξεχωριστός σύλλογος η ΑΕΚ - Θέλουμε να αγωνιστούμε στο Champions League»

Η ΑΕΚ πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (10/05) την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να οδηγεί την Ένωση στην κορυφή από την πρώτη του κιόλας σεζόν στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στην ουγγρική «Nemzeti» και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει δημιουργήσει με την Ένωση, στη μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα, αλλά και στον στόχο της συμμετοχής στη League Phase του Champions League.

«Θα έχω πάντα υπέροχες αναμνήσεις από την Ουγγαρία, τη Βουδαπέστη και το ουγγρικό ποδόσφαιρο. Πέρασα εξαιρετικά εκεί μαζί με την οικογένειά μου και διατηρώ ακόμα επαφές με πολλούς ανθρώπους. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε. Δούλεψα στην Παρτίζαν, στη Βίντι, στη Λοκομοτίβ Μόσχας, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί στο Ντουμπάι και καταφέραμε να κατακτήσουμε τίτλους παντού.

Νομίζω πως η νοοτροπία μου ταιριάζει σε ομάδες που παλεύουν για τους υψηλότερους στόχους. Η ΑΕΚ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος, με μεγάλη ιστορία και απίστευτο κόσμο. Από την πρώτη ημέρα με υποδέχθηκαν θερμά και απολαμβάνω καθημερινά τη δουλειά μου εδώ. Το γήπεδο είναι γεμάτο σε κάθε ματς και η ατμόσφαιρα είναι μοναδική», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς.

Στη συνέχεια στάθηκε στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος: «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Παίζεις συνεχώς ντέρμπι και κάθε παιχνίδι μοιάζει να αξίζει έξι βαθμούς. Η σειρά των αγώνων είναι ιδιαίτερα απαιτητική, όμως καταφέραμε να διατηρήσουμε σταθερή αγωνιστική εικόνα. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή μας πορεία επιβάρυνε αρκετά την ομάδα».

Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε και για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ξεκινώντας από τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο: «Παραλίγο να τον… “σκοτώσω” την περασμένη Κυριακή όταν έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Αν είχε σκοράρει, θα ήμασταν οκτώ βαθμούς μπροστά. Ο Μπάρναμπας ήταν προσωπική μου επιλογή για την ΑΕΚ. Παρακολουθώ στενά το ουγγρικό πρωτάθλημα και τους Ούγγρους ποδοσφαιριστές και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει εξαιρετική εικόνα.

Δεν είναι μόνο τα γκολ που προσφέρει. Βοηθά σημαντικά τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά στις στημένες φάσεις, έχει εξαιρετικό παιχνίδι στον αέρα, δουλεύει πολύ για την ομάδα και διαθέτει μεγάλη σωματική δύναμη.

Είναι ένας επιθετικός με χαρακτηριστικά που έλειπαν από το ρόστερ μας. Στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί μόνο η τεχνική ποιότητα. Στις μεγάλες ομάδες χρειάζεται και προσωπικότητα. Στην Ελλάδα η πίεση είναι τεράστια, τα γήπεδα είναι γεμάτα και το πάθος του κόσμου έντονο. Δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν αυτό. Ο Μπάρναμπας, όμως, προσαρμόστηκε άμεσα. Ήξερα ότι έχει ισχυρό χαρακτήρα, αλλά εδώ φάνηκε ακόμη πιο γρήγορα. Διαθέτει διεθνή προσωπικότητα, κάτι απαραίτητο σε αυτό το επίπεδο».

Ο Νίκολιτς αποκάλυψε επίσης πως οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την έλευση του Βάργκα: «Οι ποδοσφαιριστές έβλεπαν βίντεο με εκείνον και με ρωτούσαν αν όντως έρχεται και αν είναι σε καλή κατάσταση. Οι παίκτες αναγνωρίζουν αμέσως την ποιότητα. Κατάλαβαν ότι θα έδινε στην ομάδα τη δύναμη που χρειαζόμασταν.

Δεν είναι κάθε Ούγγρος παίκτης έτοιμος για το εξωτερικό, το λέω από εμπειρία. Ο Μπάρναμπας όμως είχε ήδη αγωνιστεί στην Αυστρία και στη συνέχεια στη Φερεντσβάρος, όπου υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Παλαιότερα θεωρούσαν πως ένας ποδοσφαιριστής στην ηλικία του βρισκόταν σε πτώση, όμως πλέον, με σωστή φυσική κατάσταση, μπορείς να αγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα σαράντα. Αν παραμείνει υγιής και συνεχίσει να δουλεύει επαγγελματικά, μπορεί να έχει μεγάλο μέλλον στην ΑΕΚ».

Κλείνοντας, ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στους στόχους της νέας σεζόν και στην ανάγκη για μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ: «Θέλουμε να αγωνιστούμε στο Champions League και να έχουμε ακόμη μία δυνατή ευρωπαϊκή χρονιά. Για να συμβεί αυτό θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ. Εκτός από τον Μπάρναμπας, σημαντικό ρόλο μπορούν να έχουν και ο Λούκα Γιόβιτς με τον νεαρό Ζίνι. Διαθέτουμε ποιοτική επιθετική γραμμή και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες μας».