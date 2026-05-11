Σάκοτα για Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια, ήξερα ότι θα κάνει τη διαφορά»

Τα συγχαρητήριά του έστειλε στον Μάρκο Νίκολιτς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League ο Ντράγκαν Σάκοτα, εξυμνώντας τον συμπατριώτη του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάκοτα:

«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Μάρκο Νίκολιτς, στους παίκτες του, αλλά και σε ολόκληρο τον Οργανισμό της ΠΑΕ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Ήμασταν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και δίκαια πήραμε το τρόπαιο.

Νομίζω, ότι το αναγνωρίζει όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια τόσο πανάξια κατάκτηση από ομάδα.

Ήμουν βέβαιος για τις ικανότητες του Μάρκο, τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ απεριόριστα. Ήξερα, ότι θα κάνει τη διαφορά. Θέλω να πιστεύω, ότι πρόκειται για την αρχή μίας νέας εποχής.

Η σκέψη μου είναι πάντοτε κοντά τους. Θα υπάρξει και συνέχεια…Μόνο ΑΕΚ»!