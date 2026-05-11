· Μιλγουόκι Μπακς

NBA Draft: Στους Γουίζαρντς το πρώτο πικ, στο 10 επιλέγουν οι Μπακς

Η διαδικασία του NBA Draft Lottery ολοκληρώθηκε, με τους Γουόσινγκτον Γουίζαρντς να αποκομίζουν το πρώτο πικ και να έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν μεταξύ Dybantsa, Peterson και Boozer. Στο νούμερο 10 θα επιλέξουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τη χρυσή ευκαιρία να επιλέξουν στο νούμερο ένα του φετινού NBA Draft θα έχουν οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με την τύχη να τους χαμογελάει στη διαδικασία της λοταρίας.

Οι «πρωτευουσιάνοι» ανταμείφθηκαν για τις 17 νίκες που σημείωσαν μέσα στη σεζόν και πλέον καλούνται να επιλέξουν τον παίκτη που θα τους οδηγήσει μαζί με τον Trae Young στη νέα εποχή.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα επιλέξουν στο νούμερο 10 ενώ οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο 12.

Αναλυτικά η σειρά των επιλογών:

  1. Ουάσινγκτον Ουίζαρντς
  2. Γιούτα Τζαζ
  3. Μέμφις Γκρίζλις
  4. Σικάγο Μπουλς
  5. Λος Άντζελες Κλίπερς
  6. Μπρούκλιν Νετς
  7. Σακραμέντο Κινγκς
  8. Ατλάντα Χοκς
  9. Ντάλας Μάβερικς
  10. Μιλγουόκι Μπακς
  11. Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
  12. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
  13. Μαϊάμι Χιτ
  14. Σάρλοτ Χόρνετς
