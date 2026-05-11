NBA Draft: Στους Γουίζαρντς το πρώτο πικ, στο 10 επιλέγουν οι Μπακς

Τη χρυσή ευκαιρία να επιλέξουν στο νούμερο ένα του φετινού NBA Draft θα έχουν οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με την τύχη να τους χαμογελάει στη διαδικασία της λοταρίας.

Οι «πρωτευουσιάνοι» ανταμείφθηκαν για τις 17 νίκες που σημείωσαν μέσα στη σεζόν και πλέον καλούνται να επιλέξουν τον παίκτη που θα τους οδηγήσει μαζί με τον Trae Young στη νέα εποχή.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα επιλέξουν στο νούμερο 10 ενώ οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο 12.

Αναλυτικά η σειρά των επιλογών: