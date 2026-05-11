· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Με αρκετές απουσίες η προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού

Την προετοιμασία του για το μεσοβδόμαδο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό για τα playoffs της Super League ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει γεμάτο το απουσιολόγιο ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων».

Παναθηναϊκός: Με αρκετές απουσίες η προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο αθηναϊκό ντέρμπι από την ΑΕΚ, με όσους έπαιξαν για περισσότερο από ένα ημίχρονο να κάνουν την αποθεραπεία τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού, εξάσκηση στα τελειώματα και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Οι Κάτρης και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό, ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Ντέσερς, Γεντβάι και Σισοκό ακολούθησαν θεραπεία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος Super League.Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:05 SUPER LEAGUE

Μάνταλος: «Ό,τι ονειρευόμουν μικρός, το πέτυχα με την ΑΕΚ»

15:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με... γόνδολες - Βίντεο

15:38 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Globalsat Gold VIP Lounge θα προβληθεί το Game 5

15:29 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Θέλει συνάντηση με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ»

15:27 NBA

NBA Draft: Στους Γουίζαρντς το πρώτο πικ, στο 10 επιλέγουν οι Μπακς

15:17 ONSPORTS

Το ΜΠΙΦ, ep3: Ο τελικός των… τελικών του Παναθηναϊκού και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ

15:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στους πάγκους ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ

15:08 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με αρκετές απουσίες η προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού

14:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι έδρες με τα γκολ… πληρώνουν

14:30 EUROPA LEAGUE

Το ΜΠΙΦ, ep3: Ο τελικός των… τελικών του Παναθηναϊκού και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ

14:26 EUROLEAGUE

Ντουμπάι: «Συμφωνία με τον Ντάβιον Μιντζ για δύο χρόνια»

14:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οπαδοί της Άρσεναλ πανηγύρισαν γκολ στη θύρα της Γουέστ Χαμ και δέχθηκαν επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας