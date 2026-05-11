Παναθηναϊκός: Με αρκετές απουσίες η προετοιμασία ενόψει Ολυμπιακού

Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο αθηναϊκό ντέρμπι από την ΑΕΚ, με όσους έπαιξαν για περισσότερο από ένα ημίχρονο να κάνουν την αποθεραπεία τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού, εξάσκηση στα τελειώματα και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Οι Κάτρης και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό, ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Ντέσερς, Γεντβάι και Σισοκό ακολούθησαν θεραπεία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος Super League.Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».