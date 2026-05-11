Το ΜΠΙΦ, ep3: Ο τελικός των… τελικών του Παναθηναϊκού και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ

Το ΜΠΙΦ είναι και πάλι εδώ με το τρίτο επεισόδιο της νέας αθλητικής εκπομπής του Onsports.

Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος υποδέχονται τους φίλους του Onsports και συζητούν για όλους και για όλα.

*Την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ και τη «μάχη» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση.

*Τα σενάρια της επόμενης ημέρας του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να… καραδοκεί.

*Τη μεγάλη «μάχη» του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για πρόκριση στο Final-4

*Το… χαρακίρι της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League.

* Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Volley League από τον Παναθηναϊκό.

Και όλα αυτά με τη δική σας συμμετοχή, τις δικές σας ερωτήσεις/παρατηρήσεις και τα δικά σας σχόλια.

Δείτε LIVE την εκπομπή…