«Πληρώνει» την Ευρώπη η Ράγιο Βαγιεκάνο
Η Ράγιο είναι στον… έβδομο ουρανό μετά την πρόκριση στον τελικό του Conference League κι η Χιρόνα πηγαίνει στο Βαγιέκας για να κάνει τη ζημιά.
Η ομάδα της Μαδρίτης κατανάλωσε δυνάμεις την περασμένη Πέμπτη (07/05) στη Γαλλία κι ο Ίνιγο Μαρτίνεθ αναμένεται να προχωρήσει σε ροτέισον.
Η Χιρόνα «καίγεται» για βαθμούς και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κούραση, αλλά και την ευφορία που επικρατεί στη Ράγιο.
Η Τότεναμ, μετά την ήττα της Γουέστ Χαμ, βλέπει ως μονόδρομο τη νίκη στον αγώνα με τη Λιντς, ώστε να βρεθεί στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι φιλοξενούμενοι θα το παλέψουν στο Λονδίνο, αλλά δεν παύει η μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής να φέρει μια σχετική χαλάρωση.
Οι προτάσεις της ημέρας (11/05)
- Ράγιο Βαγιεκάνο – Χιρόνα Χ2 & Under 3.5 2.18
- Τότεναμ – Λιντς 1 1.88