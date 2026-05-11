Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ψάχνει τη βόμβα με Μοντέρο»

Δυνατά στο κόλπο για την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο έχει μπει η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους Ισραηλινούς να «τινάζουν» την μπάνκα προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 22χρονο γκαρντ της Βαλένθια.

Την επόμενη ημέρα έχει αρχίσει ήδη να σχεδιάζει η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της EuroLeague.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να κάνει… all-in προς την πλευρά του Ζαν Μοντέρο προκειμένου να πείσει τον Δομινικανό να γίνει κάτοικος Τελ Αβίβ.

Η Χάποελ ξεκαθάρισε τόσο στον αθλητή, όσο επίσης και στον εκπρόσωπό του, πως είναι ανοιχτή να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής που ανέρχεται περίπου στα 1.5 εκατομμύρια δολάρια. Το συμβόλαιο του Μοντέρο εκπνέει το 2028.

Την ίδια ώρα, ο Μοντέρο έχει δεχθεί αρκετές προτάσεις από το NCAA, με τον ίδιο να έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Χάποελ ότι δεν βιάζεται να πάρει την απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Σε 36 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague, ο Μοντέρο έχει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.0 ριμπάουντ σε 22:42.

