Ο Ινιέστα και η γενναιότητα του να παραδέχεσαι ότι είσαι ευάλωτος

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της La Liga από την Μπαρτσελόνα, υπάρχει ακόμη ένας λόγος να ασχολούμαστε με τους «μπλαουγκράνα». Όχι για τα τρόπαια, τα wonderkids ή το επόμενο μεγάλο project της Καταλονίας, αλλά για έναν άνθρωπο που έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με τέχνη και την παραδοχή της αδυναμίας με πράξη γενναιότητας. Ο Αντρές Ινιέστα κλείνει τα 42 και, όσο κι αν οι περισσότεροι θυμούνται τις πάσες-βελούδο και τα ιστορικά γκολ, ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι που έδωσε ποτέ να ήταν αυτό μακριά από τα φώτα του γηπέδου.

Όταν ο Ινιέστα κοίταξε το «μαύρο τέρας» στα μάτια

Ο Ινιέστα δεν ήταν ποτέ ο σταρ που φώναζε για προσοχή. Δεν είχε αυτό το rockstar attitude, ούτε το ego που συνήθως συνοδεύει τους ημίθεους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ήταν πάντα ο ήσυχος μαέστρος, εκείνος που μπορούσε να διαλύσει μια άμυνα με μια κίνηση του σώματος και μετά να φύγει από το γήπεδο σαν να μην έγινε τίποτα.

Κι όμως, ακόμη κι ένας άνθρωπος που κατέκτησε τα πάντα -Champions League, Mundial, δόξα, χρήμα, αποθέωση- βρέθηκε αντιμέτωπος με κάτι που δεν λύνεται ούτε με μετάλλια, ούτε με standing ovation. Την κατάθλιψη.

Όταν αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από το ποδόσφαιρο, έχοντας φτάσει να αγωνίζεται μέχρι τα 40 του χρόνια, το ποδοσφαιρικό CV του έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό: 674 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, 32 τρόπαια, στιγμές που έγραψαν ιστορία. Το γκολ στο Στάμφορντ Μπριτζ το 2009. Το 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ το 2010.

Εκείνες οι βραδιές που ολόκληρος ο πλανήτης σταματούσε για να τον δει να χορεύει ανάμεσα σε αντιπάλους. Πίσω όμως από την ποδοσφαιρική βιτρίνα, υπήρχε ένας άνθρωπος που κατέρρεε σιωπηλά.

«Ένιωσα ότι ο χρόνος μου στη Μπαρτσελόνα είχε τελειώσει, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήθελα να παίξω εναντίον της Μπάρτσα και αυτό σήμαινε ότι θα βγω εκτός Ευρώπης. Στην Μπαρτσελόνα πρέπει να δώσεις το 200%-300% σου και όταν ένιωσα ότι δεν μπορούσα να το κάνω πια, αποφάσισα να φύγω», είπε ο Αντρεσίτο αναφερόμενος στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της ζωής του στα γήπεδα.

Σε μια από τις πιο δυνατές συνεντεύξεις που έχουν δώσει ποτέ αθλητές για την ψυχική υγεία, ο Ινιέστα αποκάλυψε ότι στο peak της καριέρας του ένιωθε άδειος. Κυριολεκτικά. Την εποχή που σήκωνε Champions League με την Μπαρτσελόνα, έδινε ταυτόχρονα μια μάχη που κανείς δεν έβλεπε.

Γιατί η κατάθλιψη δεν ενδιαφέρεται για status, τραπεζικούς λογαριασμούς ή followers, αλλά μπορεί να σε βρει σε ένα μικρό διαμέρισμα ή σε μια βίλα εκατομμυρίων. Μπορεί να εμφανιστεί όταν όλα μοιάζουν τέλεια και αυτό είναι ίσως το πιο τρομακτικό κομμάτι της ιστορίας του.

Ο ίδιος το είχε περιγράψει με ανατριχιαστική ειλικρίνεια ότι το μοναδικό σημείο της ημέρας που τον έκανε να νιώθει ανακούφιση ήταν όταν έπαιρνε το χάπι του και πήγαινε για ύπνο. «Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου και ένιωθα σαν να αγκαλιάζω ένα μαξιλάρι», είχε πει.

Καμία υπερβολή. Καμία δραματοποίηση. Μόνο ωμή αλήθεια.

Εκεί βρίσκεται το πραγματικό legacy του Ινιέστα

Όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά έξω από αυτά. Στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος που λατρεύτηκε σαν ποδοσφαιρικός θεός βγήκε δημόσια και είπε το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να πει ένας άνδρας: «Δεν είμαι καλά».

Σε μια εποχή όπου το male success story πουλάει μόνο όταν συνοδεύεται από υπεροχή, δύναμη και αψεγάδιαστο image, ο Ινιέστα έκανε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Παραδέχτηκε ότι λύγισε και ακριβώς γι’ αυτό έγινε ακόμη πιο σπουδαίος.

Γιατί τελικά η πραγματική δύναμη δεν είναι να κρύβεις τις ρωγμές σου, αλλά να τις αποδέχεσαι πριν αυτές σε καταπιούν. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μάθημα που αφήνει στα 42 του ο Ινιέστα. Ότι ακόμη και οι θρύλοι χρειάζονται βοήθεια.

Διότι η ψυχική υγεία δεν είναι αδυναμία και το να μιλάς ανοιχτά για όσα σε διαλύουν εσωτερικά μπορεί να είναι η πιο γενναία ασίστ που θα δώσεις ποτέ. Πρώτα στον εαυτό σου και μετά στους άλλους.