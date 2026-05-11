Βαλένθια · Παναθηναϊκός

Κανονικά ο Κι στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Ο Μπράξτον Κι μπορεί να τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Μπασκόνια, αλλά θα δώσει καονονικά το παρών στον «τελικό» της Τετάρτης με τους «πράσινους».

Η έντονη ανησυχία που επικράτησε τις τελευταίες ώρες στο «στρατόπεδο» της Βαλένθια, αναφορικά με τον τραυματισμό του Μπράξτον Κι, φαίνεται πως ανήκει στο παρελθόν.

Ο παίκτης της Βαλένθια τραυματίστηκε στο πρόσωπο στον αγώνα με τους Βάσκους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στον Πέδρο Μαρτίνεθ και τους συνεργάτες του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Tribuna Deportiva», παρά το χτύπημα που δέχθηκε στο πρόσωπο και παρά το γεγονός ότι νιώθει ακόμα τη μύτη του άσχημα, ο Κι θα σφίξει τα δόντια και δεν πρόκειται να απουσιάσει από το κρίσιμο Game 5 της Βαλένθια εναντίον του Παναθηναϊκού.

