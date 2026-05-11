Αρτέτα: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, τώρα κατάλαβα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους»

Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη επί της Γουεστ Χαμ έπειτα από ένα θρίλερ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ακυρώνει γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Και το αποτέλεσμα αυτό φέρνει την ομάδα της Άρσεναλ μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μικέλ Αρτέτα υποστήριξε με απόλυτη σιγουριά πως υπήρχε ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Ράγια και έδωσε συγχαρητήρια στους διαιτητές.

«Ευχαριστούμε τον Νταβίντ Ράγια, κέρδισε για εμάς το παιχνίδι. Το φάουλ πάνω του ήταν καθαρό και προφανές. Μερικές φορές είμαι επικριτικός προς τους διαιτητές όσον αφορά στη σταθερότητα στις αποφάσεις τους.

Σήμερα πήραν μία θαρραλέα απόφαση. Όταν κοιτάζεις τη φάση με ηρεμία, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχει φάουλ και πως ήταν σωστή απόφαση. Οπότε, ευχαριστούμε», τόνισε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός, για να προσθέσει με νόημα:

«Σήμερα συνειδητοποίησα πιθανότατα πόσο δύσκολη και πόσο μεγάλη είναι η δουλειά των διαιτητών. Μιλάμε για μία στιγμή που μπορεί να κρίνει την ιστορία, την πορεία δύο τεράστιων συλλόγων που παλεύουν για τη ζωή τους ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Η πίεση είναι τεράστια».