Πανελλήνιες 2026: Ποιοι θα λάβουν την παροχή των 1.000 ευρώ

Μόνιμο γίνεται το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για επιτυχόντες των Πανελληνίων από αγροτικές οικογένειες

Σε μόνιμο μέτρο στήριξης μετατρέπεται η οικονομική επιβράβευση μαθητών που διακρίνονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την ελληνική ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα, το οποίο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα. Έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, διευρύνεται και το πλαίσιο των δικαιούχων, καθώς στο εξής στο πρόγραμμα εντάσσονται και μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο των ενισχύσεων για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των νέων που επιλέγουν να σπουδάσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων.

