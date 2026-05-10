ΑΕΚ: Πώς θα είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

«Ζωντανές» παραμένουν οι ελπίδες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως ανέφερε και ο Ανδρέας Δημάτος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο media consultant της UEFA:

"▶️ Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και διατηρεί τις ελπίδες της να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League!

▶️ Αντίπαλο θα μάθει στις 3 Αυγούστου και θα παίξει στις 18/19 και 25/26!

▶️ Στα υπέρ της ότι η Ααρχους ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά μετά το 1986!

▶️ Στα υπέρ της ότι ΛΑΣΚ στην Αυστρία κα Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους ενόψει του φινάλε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!

▶️ Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν ηττηθεί στο Χαμπτεν Παρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο!

▶️ Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανοί αντίπαλοι της θα είναι Βίκινγκ, ΛΑΣΚ, Χαρτς και δύο ζευγάρια του τρίτου προκριματικού με Τσέλιε, Ομόνοια, Σάμροκ Ροβερς κλπ…

▶️ Θα αποφύγει δεδομένα Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν…"

Ο ευρωπαϊκός δρόμος και οι ημερομηνίες-κλειδιά της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της (ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει) στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η μάχη για την είσοδο στους ομίλους θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου:

18-19 Αυγούστου: Πρώτος αγώνας των playoffs.

22-23 Αυγούστου: Πρεμιέρα της νέας Stoiximan Super League.

25-26 Αυγούστου: Επαναληπτικός αγώνας.