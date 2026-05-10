ΑΕΚ: Πώς θα είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η ΑΕΚ έχει πολλές ελπίδες να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League και να διεκδικήσει θέση στη League Phase.

«Ζωντανές» παραμένουν οι ελπίδες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως ανέφερε και ο Ανδρέας Δημάτος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο media consultant της UEFA:

"▶️ Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και διατηρεί τις ελπίδες της να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League!

▶️ Αντίπαλο θα μάθει στις 3 Αυγούστου και θα παίξει στις 18/19 και 25/26!

▶️ Στα υπέρ της ότι η Ααρχους ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά μετά το 1986!

▶️ Στα υπέρ της ότι ΛΑΣΚ στην Αυστρία κα Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους ενόψει του φινάλε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!

▶️ Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν ηττηθεί στο Χαμπτεν Παρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο!

▶️ Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανοί αντίπαλοι της θα είναι Βίκινγκ, ΛΑΣΚ, Χαρτς και δύο ζευγάρια του τρίτου προκριματικού με Τσέλιε, Ομόνοια, Σάμροκ Ροβερς κλπ…

▶️ Θα αποφύγει δεδομένα Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν…"

Ο ευρωπαϊκός δρόμος και οι ημερομηνίες-κλειδιά της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της (ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει) στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η μάχη για την είσοδο στους ομίλους θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου:

18-19 Αυγούστου: Πρώτος αγώνας των playoffs.

22-23 Αυγούστου: Πρεμιέρα της νέας Stoiximan Super League.

25-26 Αυγούστου: Επαναληπτικός αγώνας.

