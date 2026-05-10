ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν - Αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα»

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Stoiximan Super League, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στην Allwyn Arena με ανατροπή στο σκορ.

Η Ένωση συνδύασε τη νίκη της με την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και εξασφάλισε και μαθηματικά την κορυφή.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως πρόκειται για το «πιο μάγκικο πρωτάθλημα».

Παράλληλα, αφιέρωσε την επιτυχία της ομάδας στον ξεριζωμένο ελληνισμό και στη νεολαία, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που είχε δεχθεί η ΑΕΚ την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας πως «πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν».

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου στην CosmoteTV

««Σήμερα μοιράσαμε σε 25 χιλιάδες φιλάθλους της ΑΕΚ τέσσερις λέξεις για ενθύμιο: Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα, αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμό ενός λαού από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη.

Καταφέραμε και ξεριζώσαμε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά, με το ευ αγωνίζεσθαι. Κάτι που πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς διαδικασίες κάτω από το τραπέζι αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία για μια καινούρια εποχή στον ελληνικό αθλητισμό.

Τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά, που έχουν ανάγκη τον αθλητισμό για να μπορούν να οραματιστούν, να διεκδικούν, να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα.

Και εσείς οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά και τα αποκάτω και τις βρωμιές. Να είστε καθαροί, να λέτε το δίκαιο ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά.

Σήμερα αποδείξαμε ότι η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται, να έχει στόχους, να διεκδικεί με το νοητό σπαθί της. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η νεολαία, ζήτω όλοι οι οπαδοί που αγαπούν το ευ αγωνίζεσθε, ανεξαρτήτου ομάδας. Όλοι στη νέα προσπάθεια, στη νέα σελίδα που ανοίξαμε».

Για τους παίκτες και τον προπονητή: «Προφανώς οι πρωταγωνιστές σήμερα είναι οι παίκτες, είναι ο Νίκολιτς, είναι ο Ριμπάλτα, είμαστε όλοι. Γιατί ήμασταν όλοι μια γροθιά απέναντι σε αυτό το δύσκολο έργο και καταφέραμε και φτάσαμε εδώ. Με ψυχική δύναμη, σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματάει κανείς».