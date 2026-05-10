· Ρεάλ Μαδρίτης

Μουρίνιο: «Καμία επαφή με τη Ρεάλ, όλα όσα ακούγονται είναι εικασίες»

Τέλος στις φήμες που τον είχαν να συζητά με τη Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο σε δηλώσεις του πριν από αγώνα.

Το όνομα του Ζοζέ Μουρίνιο κυριαρχεί για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης όσο οδεύουμε προς το φινάλε της σεζόν, ωστόσο ο Πορτογάλος τεχνικός έσπευσε για ακόμη μια φορά να βάλει «φρένο» στα σενάρια.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή (10/5), ο προπονητής της Μπενφίκα ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπάρξει η παραμικρή επικοινωνία με τους «μερένγκες».

Ο άγριος καυγάς ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου σε μια χρονιά που τίποτα δεν πάει καλά στη Ρεάλ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να βλέπει στο πρόσωπο του "Special One" τον ιδανικό άνθρωπο για να επαναφέρει την τάξη στο «Santiago Bernabeu».

Παρά τη φημολογία που τον θέλει να επιστρέφει στη Μαδρίτη μετά το 2013, ο Μουρίνιο εμφανίστηκε απόλυτος: «Δεν είχα την παραμικρή επαφή ούτε με τον πρόεδρο ούτε με κάποιο άλλο στέλεχος της Ρεάλ. Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Μπενφίκα, δεν πρόκειται να συζητήσω τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μετά το τέλος των αγώνων, θα έχω μια εβδομάδα ελευθερίας να μιλήσω με όποιον επιθυμώ. Όλες οι ιστορίες που κυκλοφορούν για απαιτήσεις και ραντεβού είναι απλώς εικασίες», κατέληξε ο έμπειρος τεχνικός.

