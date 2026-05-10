Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου»

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε ξεχωριστή την κατάκτηση του τίτλου με την ΑΕΚ και εξέφρασε τη χαρά του για τον Μάριο Ηλιόπουλο

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στην Allwyn Arena για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και εξασφάλισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία της ΑΕΚ ως μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της προπονητικής του καριέρας.

Παράλληλα, ο τεχνικός της Ένωσης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία προς τον τίτλο, ενώ στάθηκε και στον Μάριο Ηλιόπουλο, εκφράζοντας τη χαρά του για την επιτυχία που πέτυχε ο σύλλογος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην CosmoteTV

«Είναι υπέροχο. Φυσικά είμαι χαρούμενος. Έχω κατακτήσει τίτλους και σε άλλες χώρες, αλλά αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα μου. Το σημερινό το έχω στην καρδιά μου.

Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές, έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν, η πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις αξίζει σεβασμό. Ήταν δίκαιη κατάκτηση. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα, με ισχυρούς ανταγωνιστές.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται στον σύλλογο. Από τους φροντιστές, τους μεταφραστές, τους σεφ, στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα και στο επιτελείο μας. Και τον πρόεδρο, Μάριο, που μας έδωσε μεγάλη ώθηση. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του, χαίρομαι πολύ για αυτόν.

Το αξίζει ο κόσμος μας, που μας στήριζε πάντα, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τους αξίζει.

Και για την κόρη μου που είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για την οικογένεια και τους φίλους μου που είναι στη Σερβία, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Για το τι κάνει ξεχωριστή αυτή η επιτυχία: «Είναι ξεχωριστός αυτός ο τίτλος για πάρα πολλούς λόγους. Είδατε την αναγνώριση από το κοινό και είναι σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος, θα έχουμε καιρό να γιορτάσουμε, αλλά η νέα σεζόν έρχεται και θα έχουμε νέους στόχους. Θα έχουμε και τα προκριματικά του Champions League. Σήμερα είναι μια βραδιά γιορτής».

Για το πώς κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι: «Δεν το γύρισα εγώ, οι παίκτες το γύρισαν. Όταν σκοράρουν οι αλλαγές φαίνομαι εγώ έξυπνος, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι αξιοσέβαστη προσπάθεια από όλους, άξιζαν να κερδίσουν τον τίτλο».

