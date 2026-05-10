Στέφθηκε Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ: Η χρυσή βίβλος του ελληνικού πρωταθλήματος

Η ΑΕΚ είναι Πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2025-26, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού 2-1 στην Allwyn Arena και κατέκτησε το 14ο Πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Η χρυσή βίβλος του ελληνικού πρωταθλήματος:

Ολυμπιακός – 48: 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025

Παναθηναϊκός – 20: 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010

ΑΕΚ – 14: 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023, 2026

ΠΑΟΚ – 4: 1976, 1985, 2019, 2024

Άρης – 3: 1928, 1932, 1946

ΑΕΛ – 1: 1988

