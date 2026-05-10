Βαθμολογία Super League: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, προβάδισμα ΠΑΟΚ για το Champions League
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία των playoffs της Super League μετά τα ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.
Το ιδανικό σενάριο για την ΑΕΚ έγινε πραγματικότητα δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Super League.
Με σπουδαία ανατροπή χάρη στα γκολ του Ζίνι και του Ζοάο Μάριο κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, αφού η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έληξε χωρίς νικητή (1-1).
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- AEK 70
- ΠΑΟΚ 62
- Ολυμπιακός 62
- Παναθηναϊκός 51
Το πρόγραμμα των τελευταίων δύο αγωνιστικών της Super League
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 13 Μαΐου 2026
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
19:30: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 17 Μαΐου 2026
19:30: ΑΕΚ - Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ