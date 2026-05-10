Βαθμολογία Super League: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, προβάδισμα ΠΑΟΚ για το Champions League

Το ιδανικό σενάριο για την ΑΕΚ έγινε πραγματικότητα δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Super League.

Με σπουδαία ανατροπή χάρη στα γκολ του Ζίνι και του Ζοάο Μάριο κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, αφού η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έληξε χωρίς νικητή (1-1).

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

AEK 70 ΠΑΟΚ 62 Ολυμπιακός 62 Παναθηναϊκός 51

Το πρόγραμμα των τελευταίων δύο αγωνιστικών της Super League

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

19:30: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

19:30: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ