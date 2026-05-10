ΑΕΚ: Πότε ξεκινάει το ταξίδι της στο Champions League

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια της Super League, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η «Ένωση» πανηγύρισε τον τίτλο στην έδρα της, κλειδώνοντας παράλληλα την επιστροφή της στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στα playoffs του Champions League.

Αυτό σημαίνει πως έχει ήδη εγγυημένη την παρουσία της στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ πλέον στοχεύει στην πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια.

Ο ευρωπαϊκός δρόμος και οι ημερομηνίες-κλειδιά της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της (ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει) στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η μάχη για την είσοδο στους ομίλους θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου: