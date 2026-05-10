· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Πότε ξεκινάει το ταξίδι της στο Champions League

Η ΑΕΚ, με τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα playoffs του Champions League της επόμενης σεζόν. 

ΑΕΚ: Πότε ξεκινάει το ταξίδι της στο Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια της Super League, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η «Ένωση» πανηγύρισε τον τίτλο στην έδρα της, κλειδώνοντας παράλληλα την επιστροφή της στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στα playoffs του Champions League.

Αυτό σημαίνει πως έχει ήδη εγγυημένη την παρουσία της στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ πλέον στοχεύει στην πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια.

Ο ευρωπαϊκός δρόμος και οι ημερομηνίες-κλειδιά της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της (ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει) στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η μάχη για την είσοδο στους ομίλους θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου:

  • 18-19 Αυγούστου: Πρώτος αγώνας των playoffs.
  • 22-23 Αυγούστου: Πρεμιέρα της νέας Stoiximan Super League.
  • 25-26 Αυγούστου: Επαναληπτικός αγώνας.
COMMENTS
LATEST NEWS
23:00 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν - Αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα»

22:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουρίνιο: «Καμία επαφή με τη Ρεάλ, όλα όσα ακούγονται είναι εικασίες»

22:55 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Πώς θα είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

22:30 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου»

22:23 ΣΠΟΡ

Σίσκος: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα!

22:17 ONSPORTS

AEK: Δείτε σε live streaming το «κιτρινόμαυρο» πάρτι τίτλου

22:16 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Τα highlights από το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας

22:07 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ντελίριο στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά τη λήξη (video)

22:04 ONSPORTS

ΚΑΕ ΑΕΚ: «Πανάξιοι Πρωταθλητές!» - Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα

22:03 SUPER LEAGUE

Στέφθηκε Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ: Η χρυσή βίβλος του ελληνικού πρωταθλήματος

21:56 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πότε ξεκινάει το ταξίδι της στο Champions League

21:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Ζοάο Μάριο που έδωσε το πρωτάθλημα στην Ένωση (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας