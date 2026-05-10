ΚΑΕ ΑΕΚ: «Πανάξιοι Πρωταθλητές!» - Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας, με την ΚΑΕ ΑΕΚ να σπεύδει να συγχαρεί την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για την κατάκτηση της Super League.

Η «Ένωση» επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στέφθηκε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των playoffs.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε μια θερμή ανάρτηση στα social media, συγχαίροντας το ποδοσφαιρικό τμήμα για το επίτευγμα.

«Πανάξιοι πρωταθλητές...», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.