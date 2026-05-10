Γουόριορς: «Παραμένει για τα επόμενα δύο χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο ο Στιβ Κερ»

Ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για διετή επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο έμπειρος Αμερικανός τεχνικός ετοιμάζεται να συμπληρώσει 13 σεζόν στο Σαν Φρανσίσκο, παραμένοντας στην ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του τα τελευταία χρόνια και με την οποία κατέκτησε σημαντικές διακρίσεις στο NBA.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές κράτησαν αρκετές εβδομάδες, πριν επέλθει η οριστική συμφωνία.

Οι Γουόριορς προέρχονται από μια απαιτητική χρονιά, καθώς τερμάτισαν στη 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας και έμειναν εκτός playoffs.