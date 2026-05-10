ΑΕΚ: «Ντου» παικτών στη συνέντευξη Τύπου και μπουγέλο στον Νίκολιτς (video)
Οι παίκτες της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο μπουγέλωσαν, έπειτα από «ντου» που έκαναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίστηκαν και στη συνέντευξη Τύπου, όπου οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εισέβαλαν στην αίθουσα και αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς.
Οι παίκτες της «Ένωσης» έκαναν ντου στον προπονητή τους και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον μπουγέλωσαν, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και αποθέωσης.
Το γιορτινό κλίμα κορυφώθηκε με τα πειράγματα και τα χαμόγελα να κυριαρχούν, μετά τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ και την επιστροφή της στην κορυφή.