Σίσκος: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα!

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα έκανε ο Απόστολος Σίσκος, πιάνοντας παράλληλα το όριο για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση ολοκλήρωσε την παρουσία του στο διεθνές μίτινγκ "Acropolis Swim Open" ο Απόστολος Σίσκος.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος πρωταθλητής, που βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, κατάφερε να καταρρίψει ένα «στοιχειωμένο» πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αποτελώντας έναν εκ των κορυφαίων κολυμβητών στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Μετά το εντυπωσιακό 1:54.12 στα 200μ. ύπτιο την Παρασκευή (8/5) –επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φέτος στον πλανήτη– ο Σίσκος στράφηκε στα 200μ. πεταλούδα.

Εκεί, τερμάτισε σε 1:56.13, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Στέφανου Δημητριάδη (1:56.23), το οποίο άντεχε για σχεδόν έντεκα χρόνια, από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν το 2015.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί φυσικά νέο ρεκόρ στην κατηγορία νέων Κ23, σπάζοντας το δικό του 1:56.42 από το περσινό Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου.

Παράλληλα, ο κολυμβητής της Ακαδημίας Αστέρια έπιασε το όριο για το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, αλλά και για το Παγκόσμιο του 2027 στη Βουδαπέστη, διοργανώσεις στις οποίες είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του μέσω του υπτίου.

