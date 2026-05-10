Βαλένθια: Πρόβλημα με Κι ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό

Πρόβλημα στη Βαλένθια λίγο πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπράξτον Κι να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στη Μπασκόνια για την ACB.

Συναγερμός στις τάξεις της Βαλένθια λίγες ημέρες πριν από τον «τελικό» των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00).

Συγκεκριμένα, ο Μπράξτον Κι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την ACB, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το περιστατικό συνέβη στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου, όταν ο Αμερικανός άσος δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πρόσωπο και σωριάστηκε στο παρκέ.

Ο Κι, έπιασε αμέσως τη μύτη του και αδυνατούσε να ανοίξει τα μάτια του, με το ιατρικό επιτελείο να τον απομακρύνει εσπευσμένα από τον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, εκφράζονται φόβοι για κάταγμα στη μύτη, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες ώρες.

Η χρονική συγκυρία είναι η χειρότερη δυνατή για τις «νυχτερίδες», καθώς σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα υποδέχονται τους «πράσινους» για το καθοριστικό Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final-4.

Πλέον, η συμμετοχή του Κι στην αναμέτρηση της EuroLeague κρέμεται από μια κλωστή, με το μέγεθος της ζημιάς να καθορίζει τη διαθεσιμότητά του.

