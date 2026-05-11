Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Στο στόχαστρο ο Κεβάριους Χέις»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση στον σέντερ της Μονακό, Κεβάριους Χέις, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση της φροντ λάιν της με τον Κεβάριους Χέις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ONE», η ομάδα από το Ισραήλ έχει καταθέσει πρόταση στον σέντερ της Μονακό, ο οποίος τη φετινή σεζόν στην EuroLeague κατέγραψε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,8 μπλοκ ανά αγώνα.

Ο έμπειρος ψηλός αγωνίστηκε σε 40 αναμετρήσεις της διοργάνωσης, έχοντας παράλληλα 7,2 μονάδες αξιολόγησης σε περίπου 17 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

