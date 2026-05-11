· Νιου Γιορκ Νικς · Φιλαδέλφεια 76ερς

NBA: Οι Νικς στους τελικούς της Ανατολής - «Σκούπισαν» τους Σίξερς με καταιγισμό τριπόντων!

Οι Νικς προκρίθηκαν για δεύτερη σερί σεζόν στους τελικούς της Ανατολής, καθώς «σάρωσαν» 144-114 τους Σίξερς, σημειώνοντας ρεκόρ τριπόντων στα NBA Playoffs!

NBA: Οι Νικς στους τελικούς της Ανατολής - «Σκούπισαν» τους Σίξερς με καταιγισμό τριπόντων!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Νέα Υόρκη επέστρεψε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, καθώς «σκούπισε» τη Φιλαδέλφεια.

Στο Game 4, οι Νικς ισοφάρισαν το ρεκόρ του NBA στην postseason με 25 εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εκρηκτικές επιθετικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Ο Ντέους ΜακΜπράιντ, που ξεκίνησε βασικός αντί του τραυματία Ανουνόμπι, σημείωσε 25 πόντους με επτά τρίποντα, έχοντας 4/4 πίσω από τα 7,25μ. ήδη από την πρώτη περίοδο. Ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ από 17 είχαν οι Τζος Χαρτ και Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Οι Νικς κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον ΜακΜπράιντ να δίνει προβάδισμα 20-6 χάρη σε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα. Η Νέα Υόρκη ολοκλήρωσε το πρώτο δωδεκάλεπτο με 11/13 τρίποντα, επίδοση που ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ του NBA για μία περίοδο σε αγώνα playoffs.

Το ημίχρονο βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά με 81-57, έχοντας ήδη πετύχει 18 τρίποντα και 54 πόντους από την περιφέρεια, απέναντι στους μόλις 57 συνολικά των Σίξερς.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν έφτασε έτσι στην πρώτη «σκούπα» σε σειρά best-of-seven από τους τελικούς της Ανατολής του 1999 απέναντι στην Ατλάντα, συνεχίζοντας παράλληλα το εντυπωσιακό σερί επτά συνεχόμενων νικών στα playoffs.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Τζοέλ Εμπίντ ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, ενώ ο Τάιρις Μάξεϊ είχε 17. Η Φιλαδέλφεια παραμένει χωρίς παρουσία σε τελικούς Ανατολής από το 2001.

Οι Knicks θα αντιμετωπίσουν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας τον νικητή της σειράς Κλίβελαντ – Ντιτρόιτ, όπου οι Πίστονς προηγούνται με 2-1.

Τα highlights του Σίξερς - Νικς

COMMENTS
LATEST NEWS
11:00 EUROLEAGUE

Κανονικά ο Κι στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό

10:40 EUROLEAGUE

ΜακΚόλουμ: «Έτσι θα σταματήσει ο Παναθηναϊκός τον Μοντέρο»

10:20 OPINION

Ευτυχώς το μαρτύριο τελειώνει, μόνο η Κ17 έδειξε με την κούπα τι είναι ο Παναθηναϊκός!

10:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρτέτα: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, τώρα κατάλαβα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους»

09:37 NBA

NBA playoffs: Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (11/05)

09:09 NBA

NBA: Οι Τιμπεργουλβς λύγισαν τους Σπερς και ισοφάρισαν τη σειρά - Αποβλήθηκε ο Γουεμπανιάμα

08:35 NBA

NBA: Οι Νικς στους τελικούς της Ανατολής - «Σκούπισαν» τους Σίξερς με καταιγισμό τριπόντων!

08:15 OPINION

Η ΑΕΚ είναι Πρωταθλήτρια: Άξια, δίκαια και πεντακάθαρα…

07:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στο Κάλιαρι-Ουντινέζε

05:03 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι θα λάβουν την παροχή των 1.000 ευρώ

02:27 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Στο στόχαστρο ο Κεβάριους Χέις»

00:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Το πήρε η Μπαρτσελόνα νικώντας στο clasico τη Ρεάλ Μαδρίτης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας