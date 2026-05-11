NBA: Οι Νικς στους τελικούς της Ανατολής - «Σκούπισαν» τους Σίξερς με καταιγισμό τριπόντων!

Η Νέα Υόρκη επέστρεψε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, καθώς «σκούπισε» τη Φιλαδέλφεια.

Στο Game 4, οι Νικς ισοφάρισαν το ρεκόρ του NBA στην postseason με 25 εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εκρηκτικές επιθετικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Ο Ντέους ΜακΜπράιντ, που ξεκίνησε βασικός αντί του τραυματία Ανουνόμπι, σημείωσε 25 πόντους με επτά τρίποντα, έχοντας 4/4 πίσω από τα 7,25μ. ήδη από την πρώτη περίοδο. Ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ από 17 είχαν οι Τζος Χαρτ και Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Οι Νικς κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον ΜακΜπράιντ να δίνει προβάδισμα 20-6 χάρη σε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα. Η Νέα Υόρκη ολοκλήρωσε το πρώτο δωδεκάλεπτο με 11/13 τρίποντα, επίδοση που ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ του NBA για μία περίοδο σε αγώνα playoffs.

Το ημίχρονο βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά με 81-57, έχοντας ήδη πετύχει 18 τρίποντα και 54 πόντους από την περιφέρεια, απέναντι στους μόλις 57 συνολικά των Σίξερς.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν έφτασε έτσι στην πρώτη «σκούπα» σε σειρά best-of-seven από τους τελικούς της Ανατολής του 1999 απέναντι στην Ατλάντα, συνεχίζοντας παράλληλα το εντυπωσιακό σερί επτά συνεχόμενων νικών στα playoffs.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Τζοέλ Εμπίντ ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, ενώ ο Τάιρις Μάξεϊ είχε 17. Η Φιλαδέλφεια παραμένει χωρίς παρουσία σε τελικούς Ανατολής από το 2001.

Οι Knicks θα αντιμετωπίσουν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας τον νικητή της σειράς Κλίβελαντ – Ντιτρόιτ, όπου οι Πίστονς προηγούνται με 2-1.

