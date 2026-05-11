Serie A: Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στο Κάλιαρι-Ουντινέζε

Ένταση και σοβαρές καταγγελίες σημάδεψαν την αναμέτρηση της Κάλιαρι με την Ουντινέζε για τη Serie A, μετά από περιστατικό που καταγγέλθηκε ως ρατσιστική επίθεση εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο επιθετικός της Ουντινέζε, Κέιναν Ντέιβις, υποστήριξε πως δέχθηκε ρατσιστικό χαρακτηρισμό από τον αμυντικό της Κάλιαρι, Αλμπέρτο Ντοσένα, αναφέροντας ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Ο Άγγλος φορ εμφανίστηκε έξαλλος μετά το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον αντίπαλό του «δειλό» για τη συμπεριφορά του.

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ντέιβις να χάνει την ψυχραιμία του και να ζητά έντονα από τον διαιτητή να παρέμβει, τονίζοντας πως η προσβολή προήλθε από αντίπαλο ποδοσφαιριστή και όχι από την εξέδρα.

Αρχικά, ο φορ της Ουντινέζε τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα λόγω των έντονων διαμαρτυριών του, ωστόσο σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα η απόφαση ανακλήθηκε όταν ο διαιτητής ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της καταγγελίας.

Ο 28χρονος παρέμεινε εμφανώς εκνευρισμένος μετά τη λήξη του αγώνα, με συμπαίκτες και ανθρώπους της ομάδας να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, ενώ σε δηλώσεις του υποστήριξε πως ο Ιταλός αμυντικός δεν θα έπρεπε να αγωνιστεί ξανά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Η ανάρτηση του Ντέιβις:

«Αυτός ο ρατσιστής δειλός σήμερα με αποκάλεσαν πίθηκο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ελπίζω η Serie A να κάνει κάτι γι’ αυτό, αλλά θα δούμε».

Η απάντηση του Ντοσένα:

Το να κατηγορούμαι για ρατσισμό με θλίβει και με πληγώνει. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία, δεν θα μου περνούσε ποτέ από το μυαλό να απευθυνθώ σε άλλο άτομο, σε έναν συνάδελφο, με μια τέτοια προσβολή. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου από μια διαβόητη κατηγορία. Μια τέτοια συμπεριφορά απέχει όσο το δυνατόν περισσότερο από την κουλτούρα και την εκπαίδευσή μου».