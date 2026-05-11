Η ΑΕΚ είναι Πρωταθλήτρια: Άξια, δίκαια και πεντακάθαρα…

Η «Ένωση» βρήκε μπροστά της τους καλύτερους «πράσινους» των εφετινών playoffs. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε, έπαιξε για την ιστορία του κι έβαλε την ΑΕΚ με την πλάτη στον τοίχο στο 62ο λεπτό με το γκολ του Τετέι.

Η «ατσάλινη» ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όμως, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το ματς, αποδεικνύοντας ότι δεν καταλαβαίνει από δυσκολίες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την ΑΕΚ, η οποία «χτίστηκε» από τις… στάχτες της περασμένης σεζόν και ξεκίνησε να δίνει «τελικούς» από τα τέλη Ιουλίου.

Αυτή η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει ως τα προημιτελικά στην Ευρώπη, όπου έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε! Το θρίλερ με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ήταν απλά ένα κομμάτι του αξιοθαύμαστου παζλ που δημιούργησε φέτος ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το καλοκαίρι με όλες τις πιθανότητες να είναι εναντίον της. Με νέο προπονητή, με διοίκηση που δεχόταν αμφισβήτηση μετά από μια καταστροφική χρονιά και κόντρα σε δύο αντιπάλους που βρίσκονταν σε καλύτερη θέση στην αφετηρία, καθώς είχαν ίδιους προπονητές και «κορμό» παικτών. Στα παραπάνω προσθέστε και τη σημαντική παράμετρο ότι οι «κιτρινόμαυροι» δεν περνούσαν ούτε… απ’ έξω από τα κέντρα αποφάσεων του ελληνικού ποδοσφαίρου, εν αντιθέσει με τους συνδιεκδικητές της.

Η ομάδα του Νίκολιτς αυτό που είχε να αντιπαραθέσει από την πρώτη ημέρα ήταν... ποδόσφαιρο, το οποίο τελικά την επιβράβευσε γιατί το σεβάστηκε στο απόλυτο βαθμό. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ο καθένας μπορεί στα λόγια να υποστηρίξει ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Στο χορτάρι, όμως, εκεί δηλαδή όπου πραγματικά αναδεικνύεται κάτι τέτοιο, η καλύτερη ομάδα φορούσε «κιτρινόμαυρα» κι είχε τον δικέφαλο αετό στο στήθος.

ΥΓ. Σεβασμός στον σπουδαίο Ντράγκαν Σάκοτα και στους παίκτες του. Όσο κι αν είναι φυσιολογικό να πόνεσε η απώλεια του ευρωπαϊκού, ειδικά με αυτό τον τρόπο, μια κακή περίοδος (όσο κακή κι αν ήταν) δεν νοείται να ισοπεδώνει μια τεράστια προσπάθεια.