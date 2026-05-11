ΜακΚόλουμ: «Έτσι θα σταματήσει ο Παναθηναϊκός τον Μοντέρο»

Την Τετάρτη το βράδυ στο παρκέ της «Roig Arena» Βαλένθια και Παναθηναϊκός θα λύσουν μία και καλή τις… διαφορές τους. Με το σκορ της σειράς στο 2-2 οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στην ισπανική πόλη για να πετύχουν κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Τι είναι αυτό; Μα το τρίτο συνεχόμενο δικό τους break και πέμπτο στη σειρά.

Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να περιορίσουν τα ατού της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και το πιο ισχυρό από αυτά είναι ο Ζαν Μοντέρο. Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μιλώντας στο podcast του κατέθεσε τη δική του πρόταση για το πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουν παγίδα στον Μοντέρο, κάθε φορά που του κάνουν παγίδα παίζουν το 4 με το 3 και είναι καλοί στο spacing, ο Μοντέρο παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Όταν κάνουν hedge στον Μοντέρο χάνουν τον καλύτερο ριμπάουντερ τους κάτω από το καλάθι, δίνουν την ευκαιρία για επιθετικά ριμπάουντ και οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας «σκοτώνουν» τον Παναθηναϊκό.

Μπορεί να σκοράρει, πρέπει να εξαλείψουν τις εφτά ασίστ, αν ήμουν ο Παναθηναϊκός θα έβαζα τον Γκραντ πάνω του σε όλο το παιχνίδι να τον μαρκάρει σε όλο το γήπεδο και να τον παίξει με deny και ασφυκτικό πρέσινγκ, να μην του δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσει».